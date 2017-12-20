В Благовещенске заработала новая линия по производству соевого масла

В Благовещенске открылся новый завод по рафинации и упаковке соевого масла. Под новой торговой маркой будут выпускать 15 тысяч тонн растительного масла в год. Для этого крупная компания запустила вторую очередь маслоэкстракционного завода.

«Сегодня цена нашей продукции снизилась в 1,5 раза – по сравнению с прошлым годом. И вот именно ее переработка поможет получить добавленную стоимость. Предприятие пошло по правильному пути», – считает заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Сейчас завод обеспечивает себя соей лишь на 50 %. Остальную часть закупают у фермерских хозяйств области. В целом ежегодно здесь перерабатывают 60 тысяч тонн сои. Руководство делится планами: если дела пойдут хорошо, то ежегодно здесь планируют выпускать 15 тысяч тонн соевого масло – 15 миллионов литровых бутылок.

«В сегодняшней конъюнктуре для фермера очень важно, что есть переработчики в Амурской области. В сельском хозяйстве две проблемы: высокий урожай и низкий. Высокий – а сейчас высокий урожай – его достаточно сложно сбыть по хорошей цене. Поэтому, вот такие предприятия будут поддерживать фермеров. Мы этим уже занимается. Мы кредитовали ещё на этапе посевной компании», – рассказал коммерческий директор «АНК-Холдинг» Павел Инюточкин.

Производство начинается с лаборатории. С каждой партии сои берут пробы на сорность, масличность, влажность и содержание протеина. Потом лаборант каждые два часа анализирует сырье по всей технологической линии. Заканчивая конечным продуктом.

«Для масла очень важно содержание недозрелых семян сои, потому что, если будет много зелёных семян, то потом, конечно, масло будет очень темное, с большим количеством пигментов. Это отразится в дальнейшем на рафинации и очистки качественного продукта», – рассказала начальник лаборатории Виктория Разанцвей.

Далее соя попадает в цех зерноподготовки. Здесь в сутки успевают обработать 200 тонн бобовых. Всего на предприятии работают более 100 человек. Трудятся и днем, и ночью.

«Тут у нас происходит очистка бобовых, подогрев, дробления. Получаем лепесток, экспандируем и дальнейший продукт у нас проходит экстракцию. Из нее вымывается масло с лепестка. И остается два продукта – шрот и масло», – описал процесс начальник цеха зерноподготовки и экстракции Андрей Богданов.

Следующий цех до 20 декабря работал лишь в тестовом режиме. Сюда попадает уже почти готовое масло. Остается лишь убрать запах. В сутки через этот цех будет проходить до 50 тонн масла. Рафинация длится примерно 9 часов. Первую партию – 300 тонн соевого масла доставят уже в конце декабря в Приморье.

«Первая стадия у нас идет гидролизация щёлочью – убираем жирные кислоты, отбеливаем, делаем красивый цвет. Последняя стадия – дезодорация. Убираем неприятный запах. На выходе получается красивое масло без запаха. Цвет убирается специальной глиной. Запах убирается в дезораторе. Там температура высокая и давление», – рассказал старший смены цеха рафинации и дезодорации масла Яков Краснобаев.

В следующем году здесь попутно планируют производить соевое мыло. На рынок соевая продукция выйдет уже под новой торговой маркой. Для того, чтобы защититься от китайской подделки, процесс регистрации запущен и в Поднебесной. Он займет около трех месяцев. Соевое масло будут продавать в Амурской области, Хабаровском крае, Сахалине, Приморье. А также в странах Азии, прежде всего в Китае. Сейчас идут переговоры с Южной Кореей и Японией. На местных прилавках амурское масло появится уже в начале следующего года.