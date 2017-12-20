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сегодня, 18:37 4

После неудачного пуска с Восточного японская компания отказалась от своего проекта спутника

После неудачного пуска с Восточного японская компания отказалась от своего проекта спутника
Фото: roscosmos.ru

Японская компания Astroscale Japan пересмотрела свои планы после того, как второй по счету пуск с космодрома Восточный обернулся неудачей. Среди потерянных в результате запуска 19 спутников был и аппарат этой компании – IDEA OAG 1. Теперь Astroscale Japan не станет создавать второй подобный спутник, сообщает РИА Новости.

IDEA OAG 1 (Orbital Debris Monitoring) предназначался для отслеживания космического мусора, размеры которого не превышают нескольких миллиметров. По словам главы отдела по работе с прессой Astroscale Japan Тиэ Ногути, решение об отказе от проекта далось компании нелегко.

«Для нас это было трудное решение, мы взвешивали все "за" и "против", учитывая мнения партнеров и спонсоров. В результате компания пришла к мнению о нецелесообразности возобновления проекта и строительства IDEA OAG 2. Одним из факторов такого решения стало и то, что в настоящее время в недрах компании разрабатывается новый проект – спутник ELSA-d (End of Life Services by Astroscale – demonstration)», – говорит Тиэ Ногути.

Новый спутник, создание которого должно быть полностью завершено к началу 2019 года, будет «охотиться» за крупным космическим мусором.

«Сейчас на орбите находится 1,4 тысячи действующих спутников, через 10 лет их число возрастет в 10 раз – до 14 тысяч. Если сейчас одна компания в среднем запускает только один спутник, то скоро сможет запускать по сто и тысяче спутников. Соответственно, будет расти и число спутников, вышедших из строя и превратившихся в космический мусор. Оставаясь на орбите, они могут вызвать поломки действующих спутников. Задача ELSA-d будет заключаться в том, чтобы удалять с орбиты эти неработающие объекты», – пояснила Ногути.

По ее словам, в компании очень жалеют, что миссия IDEA OAG 1 провалилась.

Второй по счету запуск с космодрома Восточный состоялся 28 ноября. Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19-ю спутниками стартовала и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже Роскосмос сообщил, что связь со спутником «Метеор-М» № 2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан.

По официальной информации, третий по счету пуск с Восточного перенесен с 22 декабря 2017 года на конец января 2018 года. По данным СМИ, он состоится еще позже – не раньше будущего лета.

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#космодром #космос #происшествия #технологии

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    До японцев сразу дошло, что место проклято.

  • ММС

    ММС
    32 минуты назад

    Думаешь, что проклято?!

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    24 минуты назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    До японцев сразу дошло, что место проклято.



    Они хотели принять участие в строительстве, Крупнов, который раскручивал тему "Восточного" эту идею поддерживал, но, видимо, при строительстве учитывалась возможность того, что мы наблюдали в дальнейшем, (уголовные дела о хищениях), а не результат.

  • full

    full
    19 минут назад

    А где кремлеботы с постами типа прорвемся и бодрячком?

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