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В амурском чемпионате WorldSkillsRussia наградили более 50 победителей и призеров

В амурском чемпионате WorldSkillsRussia наградили более 50 победителей и призеров
Фото: областное министерство образования

В Амурской области завершился III региональный чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkillsRussia. За право называться лучшими молодыми профессионалами в области боролись 120 школьников и студентов. Свыше 50 победителей и призеров получили дипломы, медали и памятные призы.

От лица губернатора конкурсантов поприветствовала зампред регионального правительства Ольга Лысенко и пожелала участникам счастья и успехов во всем.

С каждым годом количество компетенций и число участников чемпионата увеличивается. Молодые профессионалы из Приамурья уже выходили и на всероссийский уровень. В прошлом году студент из Приамурья стал участником всероссийского уровня соревнований. В направлении «Кирпичная кладка» он занял 4-е место. На всероссийском чемпионате WorldSkills в этом году за звание победителя от Амурской области также боролся каменщик. Выпускник Райчихинского индустриального техникума Антон Долгорук вошел в десятку лучших, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

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#конкурсы #образование

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