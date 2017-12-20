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Инцидентом с горевшим кафе Благовещенска занимается полиция

Инцидентом с горевшим кафе Благовещенска занимается полиция

В полицию поступило заявление от владельцев кафе Благовещенска, которое горело в ночь на 20 декабря. В настоящее время стражи порядка проводят доследственную проверку, рассказали ИА «Амур.инфо» в МО МВД России «Благовещенский».

Сообщалось, что к пожару могут быть причастны двое молодых людей, которые ночью принесли на крыльцо кафе автомобильные покрышки и подожгли их (это зафиксировала камера наблюдения). Сотрудница заведения Ирина в разговоре с ИА «Амур.инфо» подтвердила эту информацию.

По ее словам, похоже, что «работали» не случайные люди. «Видно, что характер действий последовательный. Словно отрепетировано», – отметила Ирина.

Сотрудница также рассказала, что при пожаре не пострадала кухня заведения и кафе продолжает осуществлять доставку. На качество блюд происшествие не повлияло.

Ремонтные работы в «Кит-Чене» должны начаться на днях. Предварительные сроки их завершения пока неизвестны, это должно произойти после Нового года. Оценка причиненного ущерба еще идет.

Ирина просит возможных очевидцев пожара связаться с ней по телефону 8-909-812-52-15.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

В ночь на 20 декабря в областном центре произошел пожар в кафе китайской кухни «Кит-Чен». Заведению был причинен серьезный ущерб. Люди не пострадали.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • mp2mp

    mp2mp
    2 часа назад

    Содержание статьи - ИНЦИДЕНТОМ С ГОРЕВШИМ КАФЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИЦИЯ. И эта информация достойна новой новости?

  • Rusantik

    Rusantik
    51 минута назад

    Печальная новость Креветки там великолепны

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