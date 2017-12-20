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сегодня, 17:33 0

В селе Томичи зимой появилось озеро с лебедями

В селе Томичи зимой появилось озеро с лебедями

Учителя и школьники Томичевской школы Белогорского района за неделю создали снежный городок с ледовыми фигурами. Они использовали для этого только снег и цветные краски. Среди снежных объектов оказалось целое лебединое озеро. Там же разместились лиса, собака и тигры.

Томичевцы, как и другие образовательные организации, борются за приз главы района в рамках смотра-конкурса «Зимняя сказка», посвященного встрече 2018 года.

«Свой новогодний проект мы посвятили Году экологии в России и заповедным темам, – рассказала директор школы села Томичи Татьяна Лосенкова. – Для его воплощения в жизнь понадобился минимум затрат – закупили колер, а остальное – это смекалка, творчество и упорство наших учителей и детей».

Конкурс на лучшее новогоднее оформление прилегающей территории среди школ, детсадов и учреждений дополнительного образования администрация района проводит второй раз. Его итоги будут подведены 26 декабря.

Среди критериев, по которым будут оценивать работы: фантазия при использовании материалов, творческий подход, художественный вкус, оригинальность, сообщает пресс-служба администрации района.

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#жизнь

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