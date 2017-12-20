Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:04 10

Александр Козлов считает, что в Приамурье будет выгодно создать майнинг-ферму

Александр Козлов считает, что в Приамурье будет выгодно создать майнинг-ферму
Фото: cyber-geek.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов не против, чтобы в регионе появилась собственная майнинг-ферма. Для Приамурья это будет выгодно, считает он, однако нужно учитывать риски, связанные с криптовалютой, передает РИА Новости.

С предложением реализовать в Амурской области масштабный майнинг-проект выступила Корпорация развития Дальнего Востока. Она предложила гонконгской фирме Genesis Engineering инвестировать в технологию блокчейн в регионе, объясняя это тем, что в Приамурье большой запас энергомощностей и действует режим территории опережающего развития.

Представители Genesis Engineering сообщали, что пилотный проект реализуют в Приморье – на острове Русский во Владивостоке.

Александр Козлов полагает, что продажа электроэнергии для работы майнинг-фермы, которую могут построить в Приамурье, принесет региону финансовую выгоду.

«Любой объем реализации электроэнергии на территории региона либо за территорией региона дает нам налоговые поступления. Соответственно, чем больше будут загружены наши компании, которые расположены на территории Амурской области, конечно, нам это будет выгодно», – сказал Александр Козлов в интервью РИА Новости.

Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining.

Просмотров всего: 859

#губернатор #технологии

распечатать

Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Зачем промышленность, когда такая тема...

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Пока правительство, не примет внятные правила работы с криптой, ни кто сюдане не будет вкладывать деньги. А как известно это планируется сделать только, в 2018 году...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Ну если таможня продолжит отжимать асики, то конеш дело выгодное - по крайней мере оборудование уже будет халявное. Потом отжать гэсы и будет халявное электричество. А не, гэсы отжатьне дадут - бошку открутят.

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    жулики эта контора-выплаты зажимают - за два месяца не хотят выплачивать-саппорт тугой

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Да прям на ГЭС фермы ставьте, чтоб без потерь.

  • Tehnik

    Tehnik
    56 минут назад

    Асики уже не отжимают.

  • KenshiN

    KenshiN
    25 минут назад

    Кто? Ктоооо этот дебил?! Потом высказывания правительства вызывает смех! Губернатору в уши туфту гонят, а потом над ним общество смеется!

    Что это вообще за корпорация такая? Очередные нахлебники за наш бюджет, ибо такие вещи, да в эфир говорить не принято.

    Расскажу секрет.

    Если сделать доступными цены на электроэнергию для малого и среднего бизнеса, то мы полетим в небеса не хуже чем хайп на майнинге. И никаких ферм не надо.

    В Иркутске 1 рубль для физиков! У нас 2,46-3,52, какой майнинг к чертям. Себестоимость майнинга, как процесса, складывается из стоимости электричества + амортизация оборудования.

    До сих пор руками за голову хватаюсь...Иркутск рубль, у нас три...бизнес так вообще космос до 6,15...

    Еще один секрет. Закон сделайте для легализации крипты и повалят. За криптовалютой наблюдать проще чем за фиатом, если что.

    Только правители как то не догоняют, а глупые начальники ЦБ и вовсе под себя писиют при словосочетании "легализация криптовалют.

    Пока чесаться будем и этот хайп просрем, будем последние во всем, держать марку.

  • КП

    КП
    2 минуты назад

    Maikl

    Пока правительство, не примет внятные правила работы с криптой, ни кто сюдане не будет вкладывать деньги. А как известно это планируется сделать только, в 2018 году...



    Вы вообще своём уме?

    Конституция РФ статья 75.

    1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

    2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

  • Well you give

    Well you give
    31 секунда назад

    Доверьте ферму Бурлаковой, у нее все допускается!!!

  • КП

    КП
    17 секунд назад

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Губернатору Приамурья жалуются на холодные квартиры
Происшествия 4

После неудачного пуска с Восточного японская компания отказалась от своего проекта спутника
Власть 4

Александр Козлов предложил жаловаться на холодное жилье в его Инстаграм
Общество 8

В Благовещенске проходит итоговое совещание по поборам в детсадах (онлайн)