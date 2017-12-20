Александр Козлов считает, что в Приамурье будет выгодно создать майнинг-ферму

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С предложением реализовать в Амурской области масштабный майнинг-проект выступила Корпорация развития Дальнего Востока. Она предложила гонконгской фирме Genesis Engineering инвестировать в технологию блокчейн в регионе, объясняя это тем, что в Приамурье большой запас энергомощностей и действует режим территории опережающего развития.

Представители Genesis Engineering сообщали, что пилотный проект реализуют в Приморье – на острове Русский во Владивостоке.

Александр Козлов полагает, что продажа электроэнергии для работы майнинг-фермы, которую могут построить в Приамурье, принесет региону финансовую выгоду.

«Любой объем реализации электроэнергии на территории региона либо за территорией региона дает нам налоговые поступления. Соответственно, чем больше будут загружены наши компании, которые расположены на территории Амурской области, конечно, нам это будет выгодно», – сказал Александр Козлов в интервью РИА Новости.

Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining.