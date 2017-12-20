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сегодня, 16:58 0

На «Кубок дружбы» в Благовещенск съедутся юные хоккеисты Китая, Сибири и Дальнего Востока

На «Кубок дружбы» в Благовещенск съедутся юные хоккеисты Китая, Сибири и Дальнего Востока
Фото: www.minsportamur.ru

С 22 по 24 декабря в Благовещенске состоится международный детский хоккейный турнир «Кубок дружбы». За победу в нем будут бороться команды Китая, Хабаровского края, Иркутской области и Приамурья.

Турнир среди команд игроков 2007-2008 годов рождения проводится в рамках программы «Добрый лед». Организаторы кубка – федерация хоккея Амурской области и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – в этом году решили пригласить детские команды из КНР.

В «Кубке дружбы» примут участие две команды из китайского города Цицикар: «Летающий тигр» и «Лев», команда «Илим» из Усть-Илимска Иркутской области, «Трансбункер» из поселка Ванино, Хабаровского края. Амурскую область представят свободненский «Союз» и благовещенский «Форвард».

Команды сыграют между собой в один круг. Формат матчей: три периода по 15 минут. Турнир стартует в пятницу, 22 декабря в 9 часов на стадионе «Спартак» встречей амурчан – «Союза» и «Форварда». А в 13:30 состоится торжественное открытие соревнований, сообщает сайт областного министерства спорта.

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#дети #Китай #спорт #хоккей

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