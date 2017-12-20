Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью

21 декабря в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об изменениях, вводимых в 2018 году в законодательство РФ в сфере оборота оружия и контроля за частной охранной и детективной деятельностью.

Гость студии – начальник отделения контроля за частной охранной деятельностью, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Амурской области подполковник полиции Сергей Лагутов.

Ведущие эфира: Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.