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сегодня, 17:26 0

Амурской области исполнилось 159 лет

Амурская область празднует 159-ю годовщину со дня образования. В этот день по новому стилю в 1858 году Александр II подписал указ об основании региона. Тем же указом Благовещенск стал областным центром.

В именном указе № 33 862 императора от 8 декабря 1858 года по старому стилю говорится: «Амурскую область составить из всех земель, находящихся на левом берегу реки Амура, начиная от соединения рек Шилки и Аргуни, или от границ Забайкальской и Якутской областей, по всему течению Амура до устья реки Уссури и до новой границы Приморской области. Областным городом Амурской области назначается город Благовещенск…»

Этому событию предшествовало немало других знаменательных дат в истории Приамурья. В частности, выход на Амур «встречь солнца» русских землепроходцев Пояркова и Хабарова, осада и подвиг защитников Албазинского острога, Нерчинский договор, по которому русские были вынуждены покинуть земли на левом берегу Амура, и Айгунский договор, по которому оставленные территории вновь вошли в состав страны. В 1967 году за успехи в хозяйственном и культурном строительстве Амурская область была награждена орденом Ленина.

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#жизнь #праздники

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