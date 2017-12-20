Продолжение «Джуманджи» и Новые Елки: кинопремьеры недели

Фото: Filmz.ru

На это неделе в благовещенских кинотеатрах покажут пять премьер. Это два мультфильма – «Фердинанд» и «Три богатыря и принцесса Египта», а также фильмы «Новые Елки», «Новизна» и «Джуманджи: зов джунглей». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Фердинанд

Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное – остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.

Актеры: Джон Сина, Джек Гор, Джет Юргенсмейер. Режиссер: Карлос Салдана.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов, АОДНТ и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Новые Ёлки

В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко беременная Снегурочка отправится в Одиссею по нижегородским семьям; отчаянная Галя из Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой станет проверкой на прочность для юного хипстера из Тюмени и его потенциального отчима. Новые и хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся и мирятся, совершают геройские поступки и попадают впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна!

Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова. Режиссеры: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский, Алексей Нужный, Александр Котт.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов, АОДНТ и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Джуманджи: зов джунглей

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку, модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

Актеры: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк, Карен Гиллан. Режиссер: Джейк Кэздан.

Посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах Благовещенска.

Новизна

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Одиночество в сети или зависимость? Случайная ночная встреча Габи и Мартина на пару часов, казалось бы, не должна была ничего изменить. Но что-то пошло не так. И быстрое знакомство переросло в серьезные отношения, к которым, как оказалось, не были готовы ни он, ни она.

Актеры: Николас Холт, Лайа Коста, Дэнни Хьюстон, Кортни Итон. Режиссер: Дрейк Доримус.

Фильм можно увидеть в киноцентре «Благовещенск».

3 богатыря и принцесса Египта

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пирамиды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити!

Актеры: Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов. Сергей Маковецкий. Режиссер: Константин Феоктистов.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».