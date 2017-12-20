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сегодня, 16:35 0

В России могут создать отдельные суды для несовершеннолетних

Уголовные суды для лиц младше 18 лет предлагают создать в России члены рабочей группы по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при детском омбудсмене. Они уверены, одни и те же судьи не могут судить «и уголовников, и детей», сообщает «Коммерсант».

Создать отдельные суды для детей и повысить предельный возраст отбывания наказания в воспитательной колонии с 18 лет до 21 года. Такие изменения предлагает внести группа по профилактике девиантного поведения среди несовершеннолетних Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в России.

«За этот год было сделано огромное количество выездов в колонии несовершеннолетних. Мы сделали вывод, что необходимо индивидуальное сопровождение каждого ребенка, вступившего в конфликт с законом. Ребенок должен находиться под контролем на всех стадиях: после совершения преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед выходом на свободу и после выхода. Мы также считаем, что необходимо создать специальный суд, который будет заниматься исключительно рассмотрением уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Нельзя, чтобы одни и те же судьи судили и уголовников, и детей», – рассказала юрист и член рабочей группы Сталина Гуревич.

Члены группы уже подготовили изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они уверены, что во всех регионах должны быть созданы специальные ювенальные суды.

Второе предложение – повышение предельного возраста для отбывания наказания в воспитательной колонии.

«Получается, после воспитательной колонии уже совершеннолетний попадает на год-полтора во взрослую исправительную колонию, и воспитательный эффект, на который все его предыдущее пребывание было рассчитано, пропадает», – объяснила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова.

Ранее правозащитники предлагали предоставить таким осужденным возможность отбывать наказание до конца срока в колониях-поселениях, либо оставлять их до конца срока в воспитательной колонии.

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#дети #суды

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