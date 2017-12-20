В Приамурье цены на жизненно важные лекарства не повышают, но они растут

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В Амурской области есть перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), формирование цен на которые регулируется государством. В 2017 году в этом списке насчитывается 646 наименований, а в 2018-м их количество увеличат до 706.

На правительственном часе в областном заксобрании начальник управления государственного контроля цен и тарифов Ольга Личман рассказала, что в Амурской области оптовые и розничные надбавки на ЖНВЛП не повышались с 2010 года. Тем не менее, по ее словам, в Амурской области конечная цена на лекарства из перечня, как правило, ежегодно увеличивается. Это обусловлено ростом фактических отпускных цен производителей лекарственных препаратов. Могут различаться цены и между аптеками, что обусловлено рядом других причин: издержками, конкуренцией, временем закупки и так далее.

В 2016 году управление контроля цен и тарифов провело проверки «Амурфармации» и одной аптеки в Тынде, в 2017 году – прошли проверки по двум обращениям граждан, также сделали анализ цен на лекарства для онкобольных в Сковородинском районе. Нарушения нигде выявлены не были.

Проверка лекарств на качество проводится на базе информационно-методического центра по экспертизе, учету и анализу средств медицинского применения. На правительственном часе рассказали, что в 2017 году специалисты выявили семь наименований недоброкачественных лекарственных препаратов. Их изъяли из обращения – было уничтожено 690 упаковок. В прошлом году такие лекарства не обнаружены.