Кай Метов выложил в соцсетях видео с концерта в Благовещенске
Певец Кай Метов, выступивший 16 декабря в Благовещенске, выложил в своем Инстаграме видео, снятое на концерте в областном центре. Он выразил благодарность своим поклонникам.
Метов написал, что собирался выложить эти кадры через 15 минут после окончания концерта в Grand Arena Ostrova, однако тогда возникли проблемы с Интернетом. Поэтому ролик он загрузил, приехав в Москву.
Певец поблагодарил Благовещенск за теплый прием. «Спасибо всем! Увез самые теплые впечатления», – отметил он.
В комментариях к записи поклонники Метова поблагодарили его за выступление. «Это было великолепно», – написал один из пользователей.
Ранее певец публиковал несколько роликов о поездке в Хэйхэ.
Видео: instagram.com/kay_metov
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