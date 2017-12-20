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сегодня, 16:03 0

Кай Метов выложил в соцсетях видео с концерта в Благовещенске

Кай Метов выложил в соцсетях видео с концерта в Благовещенске

Певец Кай Метов, выступивший 16 декабря в Благовещенске, выложил в своем Инстаграме видео, снятое на концерте в областном центре. Он выразил благодарность своим поклонникам.

Метов написал, что собирался выложить эти кадры через 15 минут после окончания концерта в Grand Arena Ostrova, однако тогда возникли проблемы с Интернетом. Поэтому ролик он загрузил, приехав в Москву.

Певец поблагодарил Благовещенск за теплый прием. «Спасибо всем! Увез самые теплые впечатления», – отметил он.

В комментариях к записи поклонники Метова поблагодарили его за выступление. «Это было великолепно», – написал один из пользователей.

Ранее певец публиковал несколько роликов о поездке в Хэйхэ.

Видео: instagram.com/kay_metov

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#визиты #концерты

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