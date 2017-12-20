Кай Метов выложил в соцсетях видео с концерта в Благовещенске

Метов написал, что собирался выложить эти кадры через 15 минут после окончания концерта в Grand Arena Ostrova, однако тогда возникли проблемы с Интернетом. Поэтому ролик он загрузил, приехав в Москву.

Певец поблагодарил Благовещенск за теплый прием. «Спасибо всем! Увез самые теплые впечатления», – отметил он.

В комментариях к записи поклонники Метова поблагодарили его за выступление. «Это было великолепно», – написал один из пользователей.

Ранее певец публиковал несколько роликов о поездке в Хэйхэ.

Видео: instagram.com/kay_metov