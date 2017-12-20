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сегодня, 16:13 2

Москвич взял дальневосточный гектар для квеста по поиску сокровищ

Москвич взял дальневосточный гектар для квеста по поиску сокровищ
Фото: Yablor.ru

Остров недалеко от Сахалина по программе «Дальневосточный гектар» получил житель Москвы. Нарек Оганисян организует там квест, где участники смогут почувствовать себя Робинзонами, говорится на сайте Минвостокразвития. В квесте можно будет выиграть до полумиллиона рублей.

Находится остров в Амурском лимане между островом Сахалин и побережьем Хабаровского края. Его площадь три гектара, поэтому заявку бизнесмен оформлял всей семьей.

«Я был заинтригован, когда впервые объявили о программе "Дальневосточный гектар". Важно было понять, чем заниматься на земле. Определиться с направлением деятельности помогло изучение модельных бизнес-планов на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке – так я решил организовать туристический бизнес и оставалось лишь определиться с местом. Иметь собственный остров – будоражащая мысль. Я изучил побережья Дальнего Востока и нашел несколько достойных вариантов. Решил остановиться на острове Чакмут в Хабаровском крае, так как он и удобно расположен, плюс с семьей могу оформить всю территорию острова», – поделился бизнесмен.

Документы уже оформлены. Первых участников робинзонады ждут на острове летом 2018 года.

«Участников будут доставлять на остров моторной лодкой, на месте они смогут ощутить себя настоящими дальневосточными Робинзонами. Хотя и комфорт я тоже обеспечу. Поставим дом-контейнер, оборудуем площадку для палаточного городка и шашлычные зоны. Мобильная связь на острове тоже имеется», – рассказал Нарек Оганисян.

Подробнее о своем проекте предприниматель рассказал в интервью Русской службе Би-би-си. По задумке, участники игры будут отыскивать артефакты и выполнять различные задания. За победу можно получить денежное вознаграждение. Первое время квесты будут летними, однако после проведения электричества и водоснабжения искать сокровища можно будет и зимой.

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#жизнь #отдых

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Комментарии
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  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    13 минут назад



    Участников будут доставлять на остров моторной лодкой



    прямо из за Уральских гор))

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    10 минут назад

    Маруся..можно ведь по рекам доплыть.

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