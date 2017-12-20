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сегодня, 15:10 0

На увеличение зарплаты бюджетникам потребуется миллиард рублей

На увеличение зарплаты бюджетникам потребуется миллиард рублей
Фото: dag.life

С января 2018 года в Амурской области увеличивается минимальная зарплата: 15 тысяч рублей – для южных районов, 20 тысяч – для северных. С начала 2018 года зарплату необходимо увеличить 16 тысячам бюджетников, на что областной казне потребуется один миллиард рублей.

Министр финансов областного правительства Татьяна Половайкина сообщила, что 7 декабря было принято решение Конституционного суда, в соответствии с которым в минимальный размер оплаты труда не включается районный коэффициент и процентная надбавка в районах Крайнего Севера.

«В Амурской области применяются различные коэффициенты: районный от 30 до 70 % и процентная надбавка от 30 до 50 %, – рассказала Татьяна Геннадьевна. – Таким образом, с 2018 года минимальная зарплата в южных районах области должна быть не меньше 15 тысяч рублей, а в северных – не менее 20 тысяч рублей».

По словам министра, в бюджетной сфере области работают более 59 тысяч работников. Из них примерно 16 тысячам бюджетников необходимо будет повысить зарплату, исходя из изменений в законодательстве.

«Цена вопроса – порядка одного миллиарда рублей. Правительство области предпримет все меры, чтобы зарплата бюджетникам после ее увеличения была выплачена в полном объеме. Будем вносить изменения в бюджет области, – рассказала Татьяна Половайкина. – В течение года за счет дополнительных доходов, которые мы получим, мы окажем помощь муниципальным образованиям для обеспечения выплат бюджетникам».

Она добавила, что выплачивать новую зарплату необходимо уже в январе 2018 года. Также все работодатели, у кого в найме есть работники, должны повысить зарплату до уровня не ниже минимальной.

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#областная власть #российская власть #финансы #экономика

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