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сегодня, 15:05 0

Появилось видео пожара в кафе Благовещенска

Появилось видео пожара в кафе Благовещенска

В социальных сетях выложили видео, запечатлевшее пожар в кафе китайской кухни «Кит-Чен» Благовещенска. Как видно на кадрах, полыхает крыльцо заведения, слышны переговоры людей.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 20 декабря в Благовещенске в результате пожара серьезно пострадало кафе китайской кухни «Кит-Чен». Огонь уничтожил входную дверь, тамбур поврежден по всей площади, закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Также оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры. Люди не пострадали.

К пожару могут быть причастны двое молодых людей. В ночь на 20 декабря они принесли на крыльцо кафе автомобильные покрышки и подожгли их.

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#пожары #происшествия

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