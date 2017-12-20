Появилось видео пожара в кафе Благовещенска

В социальных сетях выложили видео, запечатлевшее пожар в кафе китайской кухни «Кит-Чен» Благовещенска. Как видно на кадрах, полыхает крыльцо заведения, слышны переговоры людей.

Видео: instagram.com/dtpgram_blg

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 20 декабря в Благовещенске в результате пожара серьезно пострадало кафе китайской кухни «Кит-Чен». Огонь уничтожил входную дверь, тамбур поврежден по всей площади, закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Также оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры. Люди не пострадали.

К пожару могут быть причастны двое молодых людей. В ночь на 20 декабря они принесли на крыльцо кафе автомобильные покрышки и подожгли их.