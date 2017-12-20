К освоенному дальневосточному гектару хотят давать дополнительную землю

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Выдавать земельные участки в дополнение к дальневосточному гектару, но большей площадью – за такую возможность выступает Совет Федерации. Поощрить таким образом хотят тех, кто успешно освоил первый участок. Рекомендации сенаторы передали правительству страны.

На сегодняшний день более 107,5 тысячи человек в России подали заявки на получение дальневосточных гектаров. 40 тысяч заявок уже рассмотрены положительно, говорится на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Дальнейшие перспективы программы обсуждали и на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Программа будет развиваться и дальше. Есть целый ряд новых предложений – в том числе предоставить тем, кто успешно осваивал дальневосточный гектар, право дополнительно получить еще большую площадь земли. Об этом говорилось на заседании президиума Госсовета в сентябре текущего года под председательством президента. Это актуально, конечно, для целого ряда отраслей, для всей экономики. Прежде всего, это сельское хозяйство, экологический туризм и некоторые другие», – отметил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Благодаря дальневосточному гектару в ДФО впервые за 25 лет стали появляться новые поселения, отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«Четыре новых населенных пункта в Хабаровском крае и Сахалинской области, расширение границ семи поселений в Камчатском крае и Амурской области – все это сегодня происходит», – резюмировал министр.

Что касается Амурской области, границы расширили у трех поселений – Новопетровки и Марково Благовещенского района и у Ивановки Ивановского района. Об этом рассказали в минимущества Приамурья.

В области в рамках программы «Дальневосточный гектар» предоставлено 4 197 участков, еще 270 заявлений – в стадии подписания. Всего же с начала действия программы поступило 7 632 заявления на получение земли. Из них 1 039 от жителей других регионов. В частности, более 100 – от жителей Москвы и Московской области.