Александр Козлов предложил жаловаться на холодное жилье в его Инстаграм

Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов посвятил очередной пост в своем Инстаграме проблеме холода в квартирах и домах амурчан. Он предложил жителям области, которые столкнулись с этим, жаловаться прямо в аккаунте.

Глава региона напомнил, что температура в жилом помещении должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых квартирах – не ниже 22-х. При этом допускается краткосрочное снижение температуры до 18 градусов, но не более чем на три часа.

«Если у вас температура не соответствует данным параметрам, то пишите в комментариях ваш город, точный адрес и контактные данные. По всем обращениям будут направлены сотрудники для решения вопроса», – отметил Александр Козлов.

На запись в Инстаграме уже отреагировали амурчане. Среди адресов, которые они привели, – Василенко, 20/3 и Партизанская, 69 в Благовещенске, Литвиновская, 3 в Свободном и другие.