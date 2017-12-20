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сегодня, 14:41 3

Александр Козлов предложил жаловаться на холодное жилье в его Инстаграм

Александр Козлов предложил жаловаться на холодное жилье в его Инстаграм
Фото: instagram.com/gubernatorlive

Губернатор Амурской области Александр Козлов посвятил очередной пост в своем Инстаграме проблеме холода в квартирах и домах амурчан. Он предложил жителям области, которые столкнулись с этим, жаловаться прямо в аккаунте.

Глава региона напомнил, что температура в жилом помещении должна быть не ниже 20 градусов, а в угловых квартирах – не ниже 22-х. При этом допускается краткосрочное снижение температуры до 18 градусов, но не более чем на три часа.

«Если у вас температура не соответствует данным параметрам, то пишите в комментариях ваш город, точный адрес и контактные данные. По всем обращениям будут направлены сотрудники для решения вопроса», – отметил Александр Козлов.

На запись в Инстаграме уже отреагировали амурчане. Среди адресов, которые они привели, – Василенко, 20/3 и Партизанская, 69 в Благовещенске, Литвиновская, 3 в Свободном и другие.

Просмотров всего: 573

#губернатор #ЖКХ #интернет

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    2 часа назад

    хорошо

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А может на сайт областного правительства,в электронную приемную писать? Почему инстаграм? а не майл.ру игры....или STEAM например.

  • Партнёр

    Партнёр
    1 час назад

    Да без разницы где! Главное чтобы губернатор хотя бы он отреагировал на мольбы замерзающих граждан, которые в своё время его избирали!

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