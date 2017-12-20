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20декабря
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сегодня, 14:08 11

Жалобы на незаконные поборы в образовательных учреждениях Приамурья не подтвердились

Жалобы на незаконные поборы в образовательных учреждениях Приамурья не подтвердились
Фото: amurobl.ru

Областная прокуратура проверила сообщения по поборам в образовательных учреждениях. Проверка проводилась по обращениям, которые написали губернатору – всего их было около 350. Факты незаконного сбора денег не подтвердились.

О фактах поборов в сфере образования амурчане сообщали на личную страницу губернатора в Инстаграме. Конкретные детские сады были указаны по восьми муниципалитетам: Благовещенский район (село Чигири), Бурейский район (поселок Талакан), Магдагачинский район (поселок Магдагачи), Михайловский район (село Поярково), Благовещенск (детсады № 5, 19, 28, 36, 40, 47), Белогорск (детский сад № 1), Райчихинск (детский сад № 29), Свободный (детсады № 9, 38).

Отдельный опрос жителей провело и минобрнауки области. В итоге в список учреждений, вызывающих нарекания жителей попали детские сады: в Благовещенском районе (Чигири), Бурейском районе (Новобурейский), Завитинском районе (детсад № 4), Зейском районе (Дугда), Ивановском районе (Ивановка), Магдагачинском районе (Магдагачи), Михайловском районе (Поярково), Ромненском районе (Ромны), Селемджинском районе (Февральск), Благовещенск (прогимназия, СОШ № 23), Белогорск (детсад № 1), Зея (детсад № 19), Райчихинск (детсад № 2), Свободный (детсады № 2, 10, 12, СОШ № 11), Шимановск (детсад № 15), Прогресс (детсад «Березка»).

В ходе проверок были выявлены случаи, когда приобретенное на добровольно внесенные родителями средства имущество (игрушки или мебель) не ставилось на баланс учреждения. Такие нарушения оперативно устранялись в ходе проверки. Прокуратура зафиксировала 65 подобных нарушений закона. При этом представители надзорного органа отметили, что жалобы родителей сложно отрабатывать, потому что амурчане не желают указывать свои данные и подтверждать информацию, заявленную в обращении.

Таким образом, факты незаконного сбора средств не подтвердились. Сбор денежных средств осуществлялся добровольно на основании решения родительского собрания, которое носит рекомендательный характер и подтверждается документально. Канцелярские товары приобретаются родителями для своих детей самостоятельно, по предложенному списку в начале учебного года. Родители оказывают помощь в ремонте участков, закрепленных за группой, но только в качестве физической помощи.

По мнению представителей родительского сообщества, возмущение жителей вызвано недостаточной их информированностью о решениях родительских комитетов, потому что на собраниях присутствуют не все.

«Нам необходимо организовать работу так, чтобы вся информация была максимально открыта и доступна как на уровне отдельного детского сада, так и на уровне всего министерства образования области», – подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день на сайте минобрнауки в разделе «Нет поборам!» размещены данные специалистов, к которым могут обращаться родители по вопросу незаконного сбора денежных средств. Также на портале в свободном доступе есть информация о финансировании всех ДОУ и его источниках.

По состоянию на 1 ноября всего в дошкольные образовательные организации поступило более 3 миллиардов рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1,2 миллиарда; средства местного бюджета – 1,1 миллиарда; родительская плата – 796 миллионов; платные услуги – 73,6 миллиона; добровольные пожертвования – 3,6 миллиона.

Коснулись на заседании и обращений родителей по поводу слишком частых платных мероприятий в детских садах с участием творческих коллективов. В целях упорядочения данного направления министерство образования рекомендует ДОО проводить данные мероприятия, изучив запрос родителей и по их решению, не чаще двух раз в месяц. Продолжительность мероприятий с участием творческих коллективов зависит от возраста детей и определяется СанПиН.

Во всех ДОО Приамурья для всех детей новогодние мероприятия будут проходить без взимания платы, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#дети #областная власть #образование #происшествия

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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Хахаха, чушь такая поборов нет, есть! Просто все преподносится как добровольное пожертвование,а ты попробуй не пожертвуй мало не покажется. Мне чуть душу родительский комитет не вытряс и в садике и в начальной школе.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Добровольное пожертвование в обязательном порядке побором не является. Прокуратура молодца.

  • krasnova

    krasnova
    2 часа назад

    Не берут пожертвования только с работников с полиции и т.п.у нас знакомый полицейский он один раз корочку показал и все добровольные пожертвования с него сняли. А другие в известное дошкольное учреждение горку купили за 38 тыс. И все добровольно, зато теперь ребенок ходит в садик

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я ребёнка в 2008 году в садик устроил за 50 000 рублей. Мне даже договор выдали на руки о добровольном пожертвовании.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Труша на них нет!

  • medium

    medium
    2 часа назад

    "Прокуратура зафиксировала 65 подобных нарушений закона. При этом представители надзорного органа отметили, что жалобы родителей сложно отрабатывать, потому что амурчане не желают указывать свои данные и подтверждать информацию, заявленную в обращении." - Ну все такие смелые под Никами писать, а как дело доходит до надзорных органов все в кусты, аноним и ли не подтверждают своих слов. А кто с таким обращениями будет разбираться. Да ясно понятно, что эти поборы были существуют сейчас....

  • Ю3к

    Ю3к
    2 часа назад

    krasnovaХахаха, чушь такая поборов нет, есть! Просто все преподносится как добровольное пожертвование,а ты попробуй не пожертвуй мало не покажется. Мне чуть душу родительский комитет не вытряс и в садике и в начальной школе.


    Следственный комитет знаю, а что за родительский такой? Фискальный орган? Мне в садике так и не ответили, что это за орган и каковы основы его деятельности...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    ожидаемый результат, как и во многом другом...

    теперь призыв губернатора на холод в квартирах писать ему в инстаграмм.

    а там и весна скоро, потеплеет и жалобы не подтвердятся...

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Берем взятки, первоначальные взносы, дополнительные доходы на учреждения и т.п. только оформляем это через родительский комитет, так будет правильно и главное законно. Самая сильна коррупция - это узаконенная коррупция. "А не будут брать лотереи воду отключим"!

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    48 минут назад

    Мужик привел дочку в детский сад, заведующая спрашивает у него

    -«Какую помощь Вы можете нам оказать?».

    — «Могу бесплатно провести прокурорскую проверку!..»)))

  • anschutka

    anschutka
    25 минут назад



    Прокуратура зафиксировала 65 подобных нарушений закона. При этом представители надзорного органа отметили, что жалобы родителей сложно отрабатывать, потому что амурчане не желают указывать свои данные и подтверждать информацию, заявленную в обращении."



    Ребенка будут дразнить стукачонком, родителей стукачами - и это еще безобидный вариант

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