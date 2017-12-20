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В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 21 декабря

В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 21 декабря
Фото: wallpapers.99px.ru

В Амурской области 21 декабря установится переменная облачность, ночью местами пройдет слабый снег. Западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 10 метров в секунду. Температура ночью составит минус 18…23, местами – минус 28…33.

Днем термометры покажут 10…15 градусов мороза, местами – минус 20…25.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Западный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 19…21 градуса, днем столбики термометров остановятся на отметках 9…11 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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