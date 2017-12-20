В Амурской области заработала новая передвижная амбулатория

Новая амбулатория на колесах начала работу в Амурской области. Врачи и студенты-медики на автомобиле повышенной проходимости будут обследовать жителей отдаленных сел. Проект называется «Путь к здоровью».

Это совместный проект амурского медколледжа и областного минздрава. Передвижная поликлиника располагается в автомобиле повышенной проходимости. Он оснащен всем необходимым оборудованием. На месте можно сделать ультразвуковое исследование, ЭКГ, сдать анализы.

Первый пробный выезд медики сделали в село Белогорье. Выезжали студенты медицинского колледжа и врачи благовещенской поликлиники № 2 – кардиолог, эндокринолог, невропатолог, окулист, врач ультразвуковой диагностики и другие. За время работы медики приняли более 100 пациентов. Больше всего – 40 человек – побывали на приеме у окулиста. Помимо мобильной амбулатории, в село отправилась и передвижная флюорографическая станция второй поликлиники. Снимок сделали более 40 человек.

«Жители были счастливы. Вы просто не представляете, как они были довольны!» – поделились в областном минздраве. На четверг, 21 декабря, запланирован выезд в Моховую Падь.

«Это, считайте, город. Эти два выезда – пробные, сейчас проедем, посмотрим, отработаем какие-то недостатки. Здесь, конечно, нам проще. В том же Белогорье есть врач-терапевт, врач-лаборант, есть площади, где разместили нашу бригаду, а вот когда поедем в отдаленные села, там ничего этого не будет, надо рассчитывать только на себя. То есть по этим двум населенным пунктам мы обкатаем сейчас, а когда поедем в глухую деревню, мы будем знать все эти тонкости, чтобы не ошибиться», – рассказал директор Амурского медицинского колледжа, руководитель проекта «Путь к здоровью» Евгений Пушкарев.

Ориентировочно, такие выезды будут раз в неделю. Необходимо провести работу с главами населенных пунктов, решить все вопросы размещения специалистов. К примеру, там, где нет даже медпунктов, разворачивать мобильное функциональное отделение планируется на базе сельсоветов. Привлекать собираются врачей тех ЦРБ, в чьем районе проводится обследование. При необходимости, узкие специалисты поедут из городских медучреждений.

В проект хотят включить обследование от Центра здоровья второй поликлиники. На месте специалисты при помощи исследований помогут выявить факторы риска таких заболеваний, как ишемическая болезнь, сахарный диабет, онкология. Будет возможность обследовать пациентам и сосуды головного мозга для профилактики ранних инсультов и таких осложнений, как энцефалопатия.

Сотрудничать собираются и с другими передвижными амбулаториями области, которые работают в основном в северных районах региона. Помимо обследования взрослого населения, в планах сделать и педиатрические выезды.

Помимо повышения эффективности медицинских осмотров в отдаленных селах, у проекта «Путь к здоровью» еще одна цель – предоставить возможность практики студентам медколледжа, которые принимают участие в обследовании под патронатом врачей.