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В амурском перинатальном центре родился трехтысячный ребенок

В амурском перинатальном центре родился трехтысячный ребенок
Фото: MedWeb.ru

В среду, 20 декабря, в семь часов утра в областном перинатальном центре зарегистрировали роды трехтысячного ребенка. Родилась девочка весом 4 090 граммов. Новорожденная получила девять баллов по десятибалльной шкале Апгар. В этом году трехтысячный ребенок родился на день раньше, чем в 2016-м.

Плод крупный, поэтому роженице сделали кесарево сечение.

У мамы, жительницы Благовещенска, это второй ребенок в семье. В настоящее время роженица и ее малышка находятся под наблюдением медиков, состояние обеих удовлетворительное.

В 2017 году областной перинатальный центр достиг трехтысячной отметки раньше, чем в прошлом году: в 2016-м юбилейный малыш родился 21 декабря.

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#дети #здоровье

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    обоих

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Спасибо коллективу Перинотального центра за их добросовестную работу. Поздравляю всех сотрудников с наступающим Новым годом !!!! И желаю им всех благ !!!!

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    2 часа назад

    Мартовская Зимаобоих


    Учите матчасть)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Это до исправления так было написано.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сначала мы здесь рождаемся, затем всю оставшуюся жизнь думаем, как от сюда свалить. Интересно. о чём думают рождённые на западе страны?

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