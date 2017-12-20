В амурском перинатальном центре родился трехтысячный ребенок

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В среду, 20 декабря, в семь часов утра в областном перинатальном центре зарегистрировали роды трехтысячного ребенка. Родилась девочка весом 4 090 граммов. Новорожденная получила девять баллов по десятибалльной шкале Апгар. В этом году трехтысячный ребенок родился на день раньше, чем в 2016-м.

Плод крупный, поэтому роженице сделали кесарево сечение.

У мамы, жительницы Благовещенска, это второй ребенок в семье. В настоящее время роженица и ее малышка находятся под наблюдением медиков, состояние обеих удовлетворительное.

В 2017 году областной перинатальный центр достиг трехтысячной отметки раньше, чем в прошлом году: в 2016-м юбилейный малыш родился 21 декабря.