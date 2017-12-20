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20декабря
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сегодня, 13:17 23

Амурские депутаты снова отказались снижать плату за капремонт

На рассмотрение областного заксобрания депутаты фракции ЛДПР внесли изменения в закон о взносах за капитальный ремонт в Приамурье. Либерал-демократы предложили снизить плату в два раза.

Размер взноса за капитальный ремонт предложили снизить с 7,9 рубля до 3,95. Изменения для этого необходимо было внести в закон «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области на 2018 год».

«Уменьшение размера обусловлено неравномерными доходами населения. Согласно приведенным министерством ЖКХ статистическим данным, среднедушевой доход населения за период 2017 года составляет 29 161,7 рубля. В действительности значительная часть населения имеет доходы на уровне минимального размера оплаты труда или прожиточного минимума. Конечно, часть граждан имеет высокий доход, но таких меньшинство. Сравнивать доходы девяти человек с минимальным доходом и одного с большим является неправильным», – объяснила председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук.

Усомнилась руководитель фракции ЛДПР и в среднем размере оплаты за ЖКУ, который по статистике равен 1 919 рублям.

Ольга Петайчук напомнила народным избранникам о недавнем предложении президента страны освободить жителей от платы за капремонт. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции 14 декабря.

Несмотря на то, что по закону Амурской области определять размер платы за капремонт должны до 1 ноября, препятствий для принятия изменений правовое управление не нашло.

Противоречие обнаружили с точки зрения экономики. Председатель комитета по вопросам экономики и собственности Юрий Кушнарь обратил внимание депутатов на то, что установленный ранее минимальный размер взноса за капитальный ремонт (7 рублей) был учтен при формировании программы капитального ремонта на 2018 год. На деньги, поступившие от населения, планируют отремонтировать многоквартирные дома в 39 населенных пунктах Приамурья.

Предложение в итоге депутаты не приняли. За снижение проголосовали 13 народных избранников, против – 18.

Ставку взноса за капремонт на 2018 год в размере 7 рублей в Приамурье приняли 26 октября. Тогда либерал-демократы также предлагали установить плату на уровне 3,95 рубля.

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#налоги #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Торквемада

    Торквемада
    3 часа назад

    Слово депутат в современном российском обществе - 100% синоним слова pidaras. Это справедливо и правильно. И никто из нормальных людей от этих pidarasov ничего хорошего уже давным-давно не ждет и не надеется на разум этих человекоподобных существ.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    Это должно быть просто техническая неполадка в системе программы для подсчёта голосов произошла.

    Я просто в этом уверена.

    Вот выложите сейчас список всех проголосовавших "ЗА повышение" прям сюда на форум с указанием фракции и округов, которые они представляют - и пущай все депутаты ещё раз проголосуют.

    И убедитесь. что это всего лишь недоразумение.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    Это верно!Чего им бояться,давно пора отменить все эти тайные голосования,граждане должны знать,кто и как о них "заботится"!!!!

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    импичмент депутатам

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    Как же они могли так поступить? Слуги народные

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    Торквемада

    Слово депутат в современном российском обществе - 100% синоним слова pidaras. Это справедливо и правильно. И никто из нормальных людей от этих pidarasov ничего хорошего уже давным-давно не ждет и не надеется на разум этих человекоподобных существ.



    как хорошо сказано, тонко и ничего лишнего поддержую

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    2 часа назад

    Да, ещё и как правильно было замечено - САМ!!! С Телеэкранов!!! Тонко намекнул. что весной вроде как выбирать кого то будут.

    Надо бы ребяткам на местах население в правильное русло повертануть. А то мало ли - потом сальдо с бульдом при подсчёте голосов не туда зашкалит. Не могли же они на местах не понять.

    О, я придумала!

    Надо у Александра Александровича спросить, что он то думает по этому поводу?

    И не считает ли, что в технике просто случайным образом вредоностный вирус проскользнул и надо это дело ещё раз обмозговать?

  • Brabusяга

    Brabusяга
    2 часа назад

    Про pidarasov очень верно подмечено. pidorosnya , edinorosnya - слова синонимы

  • Geryy

    Geryy
    2 часа назад

    Все верно, Они пришли во власть, чтобы лучше зарабатывать, а не чтобы улучшать другим жизнь.

  • хаййп

    хаййп
    2 часа назад

    Опубликуйте фотографии депутатов героев, мы должны знать их в лицо!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Они там чО?

    Самого Путина решили кинуть??? О_О

  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    народ должен знать своих героев в лицо . Так как народ знает , что с ними делать .

  • Лентяйка

    Лентяйка
    1 час назад

    Амурские депутаты все в новостройках, 5 лет с них плату не берут - вот и собирают на собственный капремонт, или опять в новые новостройки

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    1 час назад

    ЛДПР, огласите список поимённый депутатов, проголосовавших против своих избирателей.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Внезапно...

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    Прикормленные депутаты голосуют как скажут, насиженных мест лишатся не кто не желает.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Иван Фёдорович

    ЛДПР, огласите список поимённый депутатов, проголосовавших против своих избирателей.



    Да, что тут оглашать! Все члены или как правильно замечено из первого поста pid....si Единой России. Только они могут за антинародные проекты на всех уровнях власти голосовать.



    Если взять все законы за которые голосуют единоросы это будет выглядеть так: Повысить плату за первое, второе, третье - ЕдРО ЗА! ЗА! ЗА! ....Снизить плату на первое, второе, третье - ЕдРО Против! Против! Против!



  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    Лентяйка

    Амурские депутаты все в новостройках, 5 лет с них плату не берут - вот и собирают на собственный капремонт, или опять в новые новостройки



    так вроде со всех домов собирают, возраст дома роли не играет.

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    1 час назад

    как бы разницы особой нет что 4 рубля что 7 рублей с квадрата. Вопрос куда идут деньги.. у нас например в доме ТСЖ и денежки наши хранятся нас спец счете и никуда не денутся..

    + ко всему общим голосованием жильцов решили и мы собираем на текущий ремонт, прям в квитанцию включили сейчас не помню сколько с квадрата.. так на эти деньги. мы уже

    1. по периметру дома облагородили цоколь - искусственный камень,

    2. сделали ремонт в подъезде

    3 купили оборудование на детскую площадку. красивое качественное. оборудовали освещение на площадку

    4. отремонтирован вход в подъезд. отличная плитка, новый козырек с освещением все функционально и красиво

    может еще что то сделали уже и не помню, у нас все время что то делается все довольны

    дом не старый 6 лет

  • троль здесь

    троль здесь
    45 минут назад

    депутаты от путинской партии едим россию отказались снижать поборы за кап.ремонт?

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    38 минут назад

    Раз депутаты проголосовали предлагаю и оплату взимать с депутатов а не с народа. Кто принял закон тот и платит…….?

  • Парфен

    Парфен
    28 минут назад

    Так они потом через месяц и в два раза снизят и вообще отменят эту плату и будут на камеру с умными лицами рассказывать как это правильно.

  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Ибо нефиг. А то тут какой-то Путин всякую чушь мелет.

    И, вместо того, чтобы капремонт просто послать нафиг, ушлые придумали снизить его в два раза, а кормящиеся из капремонтовского котла и их кинули.

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