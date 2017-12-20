Амурские депутаты снова отказались снижать плату за капремонт

На рассмотрение областного заксобрания депутаты фракции ЛДПР внесли изменения в закон о взносах за капитальный ремонт в Приамурье. Либерал-демократы предложили снизить плату в два раза.

Размер взноса за капитальный ремонт предложили снизить с 7,9 рубля до 3,95. Изменения для этого необходимо было внести в закон «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области на 2018 год».

«Уменьшение размера обусловлено неравномерными доходами населения. Согласно приведенным министерством ЖКХ статистическим данным, среднедушевой доход населения за период 2017 года составляет 29 161,7 рубля. В действительности значительная часть населения имеет доходы на уровне минимального размера оплаты труда или прожиточного минимума. Конечно, часть граждан имеет высокий доход, но таких меньшинство. Сравнивать доходы девяти человек с минимальным доходом и одного с большим является неправильным», – объяснила председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Ольга Петайчук.

Усомнилась руководитель фракции ЛДПР и в среднем размере оплаты за ЖКУ, который по статистике равен 1 919 рублям.

Ольга Петайчук напомнила народным избранникам о недавнем предложении президента страны освободить жителей от платы за капремонт. Об этом Владимир Путин заявил на пресс-конференции 14 декабря.

Несмотря на то, что по закону Амурской области определять размер платы за капремонт должны до 1 ноября, препятствий для принятия изменений правовое управление не нашло.

Противоречие обнаружили с точки зрения экономики. Председатель комитета по вопросам экономики и собственности Юрий Кушнарь обратил внимание депутатов на то, что установленный ранее минимальный размер взноса за капитальный ремонт (7 рублей) был учтен при формировании программы капитального ремонта на 2018 год. На деньги, поступившие от населения, планируют отремонтировать многоквартирные дома в 39 населенных пунктах Приамурья.

Предложение в итоге депутаты не приняли. За снижение проголосовали 13 народных избранников, против – 18.

Ставку взноса за капремонт на 2018 год в размере 7 рублей в Приамурье приняли 26 октября. Тогда либерал-демократы также предлагали установить плату на уровне 3,95 рубля.