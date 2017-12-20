Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость
сегодня, 13:02 0

Завод в Благовещенске уличили в неправильном хранении чрезвычайно опасных отходов

Завод в Благовещенске уличили в неправильном хранении чрезвычайно опасных отходов
Фото: news.zehinli.info (тематическая иллюстрация)

В Благовещенске на заводе железобетонных конструкций по требованию природоохранного прокурора устранили нарушения экологических требований. На предприятии недолжным образом хранились чрезвычайно опасные отходы – отработанные ртутьсодержащие лампы.

Нарушения выявили в ходе проверки Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистов минприроды Амурской области. Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительства.

«Обществом нарушались обязательные требования в области обращения с опасными отходами. Отработанные ртутьсодержащие лампы, которые относятся к чрезвычайно опасным отходам, накапливались на полу производственного помещения, а не в герметичных емкостях. Допущенное к сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих ламп лицо не имело необходимого профессионального образования», – сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Также источники загрязнения, расположенные на территории завода, не были поставлены на государственный учет. Речь о дымовой трубе котельной, бетоносмесителях, расходных материалах, емкостях для смазки форм в цехах, автотранспорте.

Виновных в нарушениях привлекли к административной ответственности, руководителю предприятия вынесли представление. По результатам его рассмотрения все нарушения были устранены. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Просмотров всего: 108

#производство #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Благовещенское кафе китайской кухни могли поджечь двое молодых людей
Происшествия

Амурчанин попал в больницу после конфликта в кафе Завитинска
Происшествия 4

Жительница Владимировки подозревает, что ее собаку застрелили
Общество 12

Подруга убитой мужем Татьяны Варламовой рассказала подробности трагедии