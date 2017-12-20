Завод в Благовещенске уличили в неправильном хранении чрезвычайно опасных отходов

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В Благовещенске на заводе железобетонных конструкций по требованию природоохранного прокурора устранили нарушения экологических требований. На предприятии недолжным образом хранились чрезвычайно опасные отходы – отработанные ртутьсодержащие лампы.

Нарушения выявили в ходе проверки Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистов минприроды Амурской области. Предприятие занимается производством изделий из бетона для строительства.

«Обществом нарушались обязательные требования в области обращения с опасными отходами. Отработанные ртутьсодержащие лампы, которые относятся к чрезвычайно опасным отходам, накапливались на полу производственного помещения, а не в герметичных емкостях. Допущенное к сбору, хранению и утилизации ртутьсодержащих ламп лицо не имело необходимого профессионального образования», – сообщается на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Также источники загрязнения, расположенные на территории завода, не были поставлены на государственный учет. Речь о дымовой трубе котельной, бетоносмесителях, расходных материалах, емкостях для смазки форм в цехах, автотранспорте.

Виновных в нарушениях привлекли к административной ответственности, руководителю предприятия вынесли представление. По результатам его рассмотрения все нарушения были устранены. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.