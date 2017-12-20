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сегодня, 12:37 0

Благовещенское кафе китайской кухни могли поджечь двое молодых людей

Благовещенское кафе китайской кухни могли поджечь двое молодых людей

Стали известны некоторые подробности, касающиеся пожара в кафе китайской кухни «Кит-Чен» Благовещенска. Как выяснило ИА «Сканер», к пожару могут быть причастны двое молодых людей.

Ночью двое парней принесли на крыльцо кафе автомобильные покрышки и подожгли их. Происшествие попало на камеру наблюдения, однако лиц на записи не видно.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 20 декабря в Благовещенске в результате пожара серьезно пострадало кафе китайской кухни «Кит-Чен». Огонь уничтожил входную дверь, тамбур поврежден по всей площади, закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Также оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры. Люди не пострадали.

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#пожары #происшествия

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