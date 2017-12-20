В Амурской области в два раза повысили ставку налога на игорный бизнес

Изменения в областной закон «О ставках налога на игорный бизнес» внесли депутаты заксобрания на текущей сессии. Если раньше владельцы тотализаторов и букмекерских контор должны были платить по ставке 7 000 рублей, то с принятием изменений размер налога увеличится в два раза.

В Приамурье налоговые ставки за один пункт приема ставок тотализатора и за один пункт приема ставок букмекерской конторы были установлены в размере 7 000 рублей. Они не менялись на протяжении последних шести лет. С нового года по федеральному закону, изменения в который внесли в этом году, минимальный размер таких ставок – 10 000 рублей. Амурские депутаты решили ориентироваться не на минимальные размеры разрешенных ставок, а на максимальные.

«Предусматривается увеличение ставок налога на игорный бизнес за один процессинговый центр тотализатора и за один процессинговый центр букмекерской конторы до 250 000 рублей, а также установление налоговых ставок для таких объектов налогообложения, как процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора и процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы в размере 3 000 000 рублей, пункт приема ставок тотализатора и пункт приема ставок букмекерской конторы в размере 14 000 рублей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На деле изменения затронут в Приамурье только владельцев тотализаторов и букмекерских контор. Других плательщиков налога на игорный бизнес на территории нет. В 2016 году, по данным налоговой службы, в Амурской области на учете стояли семь плательщиков налога на игорный бизнес. В области работали восемь пунктов приема ставок букмекерских контор и один пункт приема ставок тотализатора. Общая сумма налога для них составила 515 тысяч рублей.

Изменения народные избранники приняли в первом чтении. Повышение ставок должно принести в областной бюджет дополнительно около 500 тысяч рублей.