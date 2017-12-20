КПД вернулся в подвал областного дома народного творчества

Благовещенский «Клуб полезного действия» возобновил свою работу – активисты вернулись в подвал АОДНТ. Стороны разгоревшегося вокруг организации конфликта урегулировали все спорные вопросы и договорились о дальнейшей совместной деятельности. Об этом журналистам сообщил руководитель клуба Евгений Ищенко.

18декабря в министерстве образования Амурской области состоялась встреча, на которой присутствовали министр образования региона Ольга Варсанова, начальник отдела молодёжной политики минобра Вячеслав Иванов, министр культуры и архивного дела Ольга Юркова, специалист АОДНТ Алексей Безруков и сам Евгений Ищенко.

По итогам встречи все взаимные претензии были сняты. Со слов Евгения Ищенко, общественный молодёжный центр «Клуб полезного действия» продолжает работу в бесплатном формате. В данный момент в подвальном помещении проходит обновление. На площадке КПД работают как старые, так и новые общественные организации.

«Я рад, что здравый смысл восторжествовал и стороны нашли в себе силы прийти к компромиссам, разрешить взаимные претензии и заложить прочный фундамент для дальнейшей работы. Последние 10 дней были очень насыщены переговорами. Хочу поблагодарить всех участников этого процесса. Конфликт с участием "Молодой гвардии" и активом КПД полностью улажен. Нет никаких взаимных претензий. Напротив, есть общие планы. Сложившаяся ситуация однозначно усилила межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие между общественными структурами и органами власти. Это радует. На данном этапе обсуждается создание общественного совета по молодёжной политике, чтобы не только не допустить подобных ситуаций в будущем, а повысить эффективность работы в этой сфере», – прокомментировал руководитель КПД Евгений Ищенко.

Тем временем на сайте минкультуры региона появилась информация, опровергающая причастность КПД к коммерческой деятельности. Об этом ранее Амур.инфо сообщали в ведомстве.

«6 декабря 2017 года на сайте Амур.инфо была размещена новость, где в комментарии представителя министерства культуры и архивного дела Амурской области было озвучено неподтвержденное оценочное суждение о деятельности Евгения Ищенко. Непредоставление годовых финансовых отчетов за 2014, 2015, 2016, 2017 годы, которые ежегодно должны предоставляться директору АОДНТ, ... ввело в заблуждение представителя министерства. На основании предоставленного 19 декабря официального финансового отчета за период с 01 декабря 2014 года по 19 декабря 2017 года "О деятельности "Клуба Полезного Действия" министерство культуры и архивного дела Амурской области опровергает информацию о ведении коммерческой деятельности Евгением Ищенко в этот период», – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, «Клуб полезного действия» остановил свою работу из-за конфликта, возникшего между представителями власти, АОДНТ и активистами. Руководство КПД попросили вносить плату за подвальное помещение, в котором находится клуб. Ранее общественники располагались там бесплатно. Причиной для такого решения послужили подозрения руководителя клуба Евгения Ищенко в коммерческой деятельности, при том что изначально основным условием бесплатного их пребывания в АОДНТ было ведение именно общественной деятельности на бесплатной основе.