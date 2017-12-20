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сегодня, 12:02 0

Амурчанин попал в больницу после конфликта в кафе Завитинска

Амурчанин попал в больницу после конфликта в кафе Завитинска
Фото: mytaganrog.com

Полиция Приамурья разбирается в обстоятельствах происшествия, в результате которого один из мужчин оказался в больнице. По предварительной информации, его избил и ограбил житель Белогорска после конфликта в одном из кафе Завитинска.

По версии правоохранителей, пострадавший отдыхал в кафе, там же находилась компания незнакомых ему людей. У него произошел конфликт с одним из этих мужчин, который амурчане попытались разрешить за пределами увеселительного заведения. В результате незнакомец избил оппонента, отобрал у него банковскую карту, деньги и ювелирные украшения. Пострадавшего с травмами доставили в районную больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, по подозрению в преступлении задержали жителя Белогорска 1991 года рождения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до семи лет. Он находится под подпиской о невыезде.

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#Завитинск #происшествия

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