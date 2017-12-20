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20декабря
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сегодня, 11:46 0

Сэкономленные в бюджете деньги отдали Свободному для детей-сирот

Депутаты Законодательного собрания Амурской области на заседании 20 декабря внесли изменения в бюджет уходящего года. На голосование поставили перераспределение средств, предназначенных для обеспечения жильем детей-сирот.

По итогам 2017 года в четырех районах Амурской области образовалась экономия в размере 709,9 тысячи рублей. Министр финансов Приамурья Татьяна Половайкина пояснила депутатам, что средств, оставшихся в районах, не хватит на обеспечение жильем в полном объеме и предложила перераспределить субвенции. Деньги выделяются по государственной программе «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы».

В 2017 году на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Приамурье было выделено 169 478 138 рублей. Больше всего получил Благовещенск­ – свыше 72 миллионов. Эти деньги потратили на квартиры для 41 юного амурчанина.

Свободный по числу нуждающихся в квартирах детей-сирот занимает второе место в области. В этом городе в очереди на получение жилья в 2017 году зарегистрированы 16 человек. Субвенции по госпрограмме для Свободного составили 19,5 миллиона рублей.

Изменения в бюджет депутаты приняли в первом чтении. Провести второе планируют сегодня же, 20 декабря.

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#дети #заксобрание

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