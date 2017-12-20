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Жительница Владимировки подозревает, что ее собаку застрелили

Жительница Владимировки подозревает, что ее собаку застрелили
Фото: tengrinews.kz

Жительница села Владимировка Благовещенского района лишилась собаки породы алабай. Животное погибло в декабре, хозяйка подозревает, что его застрелили.

Труп пса обнаружили 14 декабря на территории одной из баз сельхозтехники, расположенной рядом с Владимировкой. Собака могла умереть от огнестрельного ранения. В настоящее время в случившемся разбирается полиция.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что амурчанка написала заявление, в котором попросила разобраться в обстоятельствах гибели своего питомца. Сейчас проводится проверка.

Установлено, что погибший алабай содержался на территории базы. Опрошенные граждане рассказали полицейским, что собака вела себя агрессивно: кидалась на людей и машины, на нее поступали жалобы. То, как именно погиб пес, должна установить экспертиза.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • я-Птичка

    я-Птичка
    1 час назад

    ох и неужели долго определить КАк умерла собака?.... вскрытие делает в течение дня... ну а если убили из оружия.. то наверняка видно пулевое отверстие или кровь...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    хрена се: беспризорный алабай.

    вы представляете что это такое?

    так что такую безнадзорную псину отправили гулять по радуге - это просто вопрос времени.

  • Страйкер

    Страйкер
    55 минут назад

    если и отправили то правильно сделали, сказали же граждане что она агрессивна

  • Crasy

    Crasy
    28 минут назад



    Опрошенные граждане рассказали полицейским, что собака вела себя агрессивно: кидалась на людей и машины, на нее поступали жалобы.



    Все правильно сделали.

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