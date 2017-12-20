Жительница Владимировки подозревает, что ее собаку застрелили

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Жительница села Владимировка Благовещенского района лишилась собаки породы алабай. Животное погибло в декабре, хозяйка подозревает, что его застрелили.

Труп пса обнаружили 14 декабря на территории одной из баз сельхозтехники, расположенной рядом с Владимировкой. Собака могла умереть от огнестрельного ранения. В настоящее время в случившемся разбирается полиция.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» рассказали, что амурчанка написала заявление, в котором попросила разобраться в обстоятельствах гибели своего питомца. Сейчас проводится проверка.

Установлено, что погибший алабай содержался на территории базы. Опрошенные граждане рассказали полицейским, что собака вела себя агрессивно: кидалась на людей и машины, на нее поступали жалобы. То, как именно погиб пес, должна установить экспертиза.