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Католический священник расскажет о Рождестве в «Прямом эфире»

Католический священник расскажет о Рождестве в «Прямом эфире»

21 декабря, в четверг, священник католической церкви станет гостем проекта «Прямой эфир» на сайте Амур.life. В течение часа отец Роберт Балек будет отвечать на вопросы амурчан о религии и не только.

Отец Роберт Балек служит в кафедральном храме Непорочного Сердца Девы Марии в Иркутске. В Благовещенск он приехал на несколько месяцев, сейчас он замещает отца Джона. Роберт Балек родом из Словакии. Пять лет служил в храме Святой Ольги равноапостольной в Москве и два года – в храме Воздвижения Св. Креста в Тамбове.

Прямая трансляция с католическим священником начнется 21 декабря в 20:00 на Амур.life и в инстаграм-аккаунтах – @amur.info и @alphatvnews. Но на Амур.life будет лучше видно и слышно. Задать вопросы священнику можно уже сейчас.

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#праздники #религия

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