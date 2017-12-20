Подруга убитой мужем Татьяны Варламовой рассказала подробности трагедии

Дарья и Татьяна были подругами с детства, вместе ходили в детсад, вместе посещали школу в родном поселке Бурея. Со слов Дарьи, Татьяна была жизнерадостной девушкой и всегда шла только вперед. «Она никогда не отчаивалась. Даже после самых трагичных событий в жизни всегда становилась на ноги, всего добивалась сама, была очень целеустремленной. В школе она училась очень хорошо, окончила ее с медалью. Потом поступила и успешно окончила вуз по специальности "Банковское дело". Затем устроилась на работу в банк, где очень быстро поднималась по карьерной лестнице», – поделилась Дарья Абунагимова.

Подруга рассказала, что до свадьбы Константин и Татьяна встречались около года. У пары была счастливая жизнь, проблемы начались в браке. Но узнала о них лучшая подруга не сразу. Долго время Татьяна не делилась тем, что происходило в ее семье.

«Она показывала всем, как счастлива, ведь она действительно его любила. О том, что он ее бьет, я узнала спустя где-то полтора года. Я стала задавать ей вопросы, почему она мне не рассказывала ничего. Наверное, не говорила вначале, потому что любила, а потом боялась. Просто в один прекрасный момент ей это настолько надоело, что она решилась уйти от него. Да и мы все постарались до нее донести, что хватит, это не шутки. Он бил ее так, словно не понимал, что перед ним слабая девушка, которая не может дать ему сдачи», – рассказала Дарья.

Девушка поделилась, что после последних побоев Татьяна написала заявление в полицию. Случилось это 22 ноября. На тот момент Татьяна уже не жила с Константином около двух недель. Она забрала у него ключи от своей квартиры, но супруг сделал дубликат и в тот день поджидал ее дома. Избив жену, он ушел.

«На следующий день, 23 ноября, она собралась и приехала к родителям в Бурею. Она сразу же сняла побои: была гематома на голове, лицо немного подрано, синяки на руках. А 24 ноября поехала менять замок на двери квартиры, чтобы не лишиться имущества. Приехала домой, а там все разгромлено. Он разбил всю технику – телевизор, машинку. Разбил всю мебель, даже разорвал натяжной потолок. Таня очень сильно плакала, присылала мне видео разгромленной квартиры. Вызвала полицию, они сняли отпечатки пальцев, записали все показания. Тут же они его поймали, вызвонили, чтобы он приехал якобы на примирение. Они его забрали, а Таня уехала обратно в Бурею. Видимо, недолго они его подержали.

26 ноября мы с Таней разговаривали. Она попросила меня поехать с ней в квартиру, чтобы помочь навести порядок. Рано утром 27 ноября мы поехали. Надо было завезти в садик справку о том, чтобы ребенку предоставили каникулы, чтобы не лишиться места. Сначала заехали в банк, взяли справку в банке для детского сада, после чего поехали в сам детский сад. По дороге мы поговорили, она сказала, что переговорит с заведующей, объяснит всю ситуацию. Поэтому я сидела в машине и не думала о том, почему ее нет более десяти минут. Решила, что они разговаривают между собой. У меня и мысли не было, что он может на нее напасть, именно в детском саду. Мы практически никому не говорили, что едем в город, знали несколько человек», – рассказала подруга погибшей.

После смерти Татьяны открытым остается не только вопрос о наказании ее мужа, но и о судьбе трехлетнего ребенка. Мальчика планирует взять под опеку сестра Татьяны – Наталья. Но свои права на него могут предъявить и родители Константина.

«Ходят слухи, что родители Константина хотят забрать ребенка, якобы они будут бороться за него. Не знаю, зачем им это, ведь мать Кости ни разу не позвонила, не поинтересовалась здоровьем Тани, здоровьем ребенка. Мальчик никогда не был так долго в разлуке с матерью, для него это тоже большой стресс. На похороны она тоже не приходила. Мы, конечно, сделаем все, чтобы ребенок остался именно в этой семье, потому что его там любят. Он все время проводил там, когда Таня приезжала домой. Он всегда был у бабушки, у Таниной мамы, родных, сестер. Он, конечно, ничего сейчас не понимает, не знает, что мама умерла. Он плачет постоянно, спрашивает, где мама. Говорим, что она в больнице. Мы просто не знаем, как ему объяснить, что мамы больше нет», – сказала Дарья.

Полное интервью с подругой погибшей Татьяны Варламовой размещено на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».