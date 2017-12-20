Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:28 12

Подруга убитой мужем Татьяны Варламовой рассказала подробности трагедии

Подруга убитой мужем Татьяны Варламовой рассказала подробности трагедии

Лучшая подруга благовещенки Татьяны Варламовой, на которую 27 ноября напал муж в детском саду, дала интервью программе «Простые вопросы». Дарья Абунагимова рассказала о семейной жизни пары и о том дне, когда Татьяна получила смертельные ножевые ранения.

Дарья и Татьяна были подругами с детства, вместе ходили в детсад, вместе посещали школу в родном поселке Бурея. Со слов Дарьи, Татьяна была жизнерадостной девушкой и всегда шла только вперед. «Она никогда не отчаивалась. Даже после самых трагичных событий в жизни всегда становилась на ноги, всего добивалась сама, была очень целеустремленной. В школе она училась очень хорошо, окончила ее с медалью. Потом поступила и успешно окончила вуз по специальности "Банковское дело". Затем устроилась на работу в банк, где очень быстро поднималась по карьерной лестнице», – поделилась Дарья Абунагимова.

Подруга рассказала, что до свадьбы Константин и Татьяна встречались около года. У пары была счастливая жизнь, проблемы начались в браке. Но узнала о них лучшая подруга не сразу. Долго время Татьяна не делилась тем, что происходило в ее семье.

«Она показывала всем, как счастлива, ведь она действительно его любила. О том, что он ее бьет, я узнала спустя где-то полтора года. Я стала задавать ей вопросы, почему она мне не рассказывала ничего. Наверное, не говорила вначале, потому что любила, а потом боялась. Просто в один прекрасный момент ей это настолько надоело, что она решилась уйти от него. Да и мы все постарались до нее донести, что хватит, это не шутки. Он бил ее так, словно не понимал, что перед ним слабая девушка, которая не может дать ему сдачи», – рассказала Дарья.

Девушка поделилась, что после последних побоев Татьяна написала заявление в полицию. Случилось это 22 ноября. На тот момент Татьяна уже не жила с Константином около двух недель. Она забрала у него ключи от своей квартиры, но супруг сделал дубликат и в тот день поджидал ее дома. Избив жену, он ушел.

«На следующий день, 23 ноября, она собралась и приехала к родителям в Бурею. Она сразу же сняла побои: была гематома на голове, лицо немного подрано, синяки на руках. А 24 ноября поехала менять замок на двери квартиры, чтобы не лишиться имущества. Приехала домой, а там все разгромлено. Он разбил всю технику – телевизор, машинку. Разбил всю мебель, даже разорвал натяжной потолок. Таня очень сильно плакала, присылала мне видео разгромленной квартиры. Вызвала полицию, они сняли отпечатки пальцев, записали все показания. Тут же они его поймали, вызвонили, чтобы он приехал якобы на примирение. Они его забрали, а Таня уехала обратно в Бурею. Видимо, недолго они его подержали.

26 ноября мы с Таней разговаривали. Она попросила меня поехать с ней в квартиру, чтобы помочь навести порядок. Рано утром 27 ноября мы поехали. Надо было завезти в садик справку о том, чтобы ребенку предоставили каникулы, чтобы не лишиться места. Сначала заехали в банк, взяли справку в банке для детского сада, после чего поехали в сам детский сад. По дороге мы поговорили, она сказала, что переговорит с заведующей, объяснит всю ситуацию. Поэтому я сидела в машине и не думала о том, почему ее нет более десяти минут. Решила, что они разговаривают между собой. У меня и мысли не было, что он может на нее напасть, именно в детском саду. Мы практически никому не говорили, что едем в город, знали несколько человек», – рассказала подруга погибшей.

После смерти Татьяны открытым остается не только вопрос о наказании ее мужа, но и о судьбе трехлетнего ребенка. Мальчика планирует взять под опеку сестра Татьяны – Наталья. Но свои права на него могут предъявить и родители Константина.

«Ходят слухи, что родители Константина хотят забрать ребенка, якобы они будут бороться за него. Не знаю, зачем им это, ведь мать Кости ни разу не позвонила, не поинтересовалась здоровьем Тани, здоровьем ребенка. Мальчик никогда не был так долго в разлуке с матерью, для него это тоже большой стресс. На похороны она тоже не приходила. Мы, конечно, сделаем все, чтобы ребенок остался именно в этой семье, потому что его там любят. Он все время проводил там, когда Таня приезжала домой. Он всегда был у бабушки, у Таниной мамы, родных, сестер. Он, конечно, ничего сейчас не понимает, не знает, что мама умерла. Он плачет постоянно, спрашивает, где мама. Говорим, что она в больнице. Мы просто не знаем, как ему объяснить, что мамы больше нет», – сказала Дарья.

Полное интервью с подругой погибшей Татьяны Варламовой размещено на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 2922

#жизнь #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • medium

    medium
    1 час назад

    что тут еще скажешь,в этой ситуации одни вопросы только полиции.....а могли бы ведь спасти девушку

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Блин, очень жалко девушку и ребенка. Просто вопрос риторический зачем выходить замуж за алкаша, наркомана, сидельца и прошлую быдлоту, многие девченки по малолетки клюют на такое быдло, залетают, а потом показывают в инсте "псевдо счастливую жизнь". У самого много знакомых девченок которые живут с подобной быдлотой и просто терпят. Зачем? Неужели они не видят за кого выходят замуж и спят. Не понимаю

  • суслик матерый

    суслик матерый
    1 час назад

    Да вопросы только полиции. Не первый случай, когда ждут, чтобы убили, а потом обращались уже родные погибших повторно, когда уже бесконечно поздно

  • суслик матерый

    суслик матерый
    1 час назад

    Да вопросы только полиции. Не первый случай, когда ждут, чтобы убили, а потом обращались уже родные погибших повторно, когда уже бесконечно поздно

  • суслик матерый

    суслик матерый
    1 час назад

    Да вопросы только полиции. Не первый случай, когда ждут, чтобы убили, а потом обращались уже родные погибших повторно, когда уже бесконечно поздно

  • Ageo

    Ageo
    1 час назад

    Как ему сказать?... нет слов... "Потерялась мама..."

    Очень жаль

  • Johnny_B

    Johnny_B
    1 час назад

    Бодрячок

    Блин, очень жалко девушку и ребенка. Просто вопрос риторический зачем выходить замуж за алкаша, наркомана, сидельца и прошлую быдлоту, многие девченки по малолетки клюют на такое быдло, залетают, а потом показывают в инсте "псевдо счастливую жизнь". У самого много знакомых девченок которые живут с подобной быдлотой и просто терпят. Зачем? Неужели они не видят за кого выходят замуж и спят. Не понимаю



    ответ на самом деле очень прост и дан давно.

    в нас сильны инстинкты, которые закладывались в нас эволюцией десятками тысяч лет. в человеческой стае такие агрессивные самцы выглядят вожаками, т.е. перспективными самцами от которых будет жизнеспособное потомство. поэтому молодые самочки чисто инстинктивно их и выбирают.

    а в более-менее цивилизованном обществе, когда роль вожака стаи выполняет государство, мы живем от силы 1000 лет. разумеется инстинкты стаи еще не успели из нас выветриться. это уйдет. со временем.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    34 минуты назад

    Почему-то в нашей стране принято, что если муж бьет жену, то это "их личное дело". Вот Вам и результат! Если бы она сразу, после первых побоев, наказала его, может быть и все было по-другому! Бабы-дуры, что терпят! Надо сразу наказывать. А мужики - сволочи, что поднимают руки на жен.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    32 минуты назад

    И еще, по мнению психологов, мужья, кто бьет жен, тот скрытый садист. И когда-нибудь это свойство "выстреливает"!

  • Каролина 2017

    Каролина 2017
    22 минуты назад

    ПшёлТыИ еще, по мнению психологов, мужья, кто бьет жен, тот скрытый садист. И когда-нибудь это свойство "выстреливает"!


    Муж, который бьет жену - ЧМО, с мужиком подраться-то слабо, вот и издевается над теми, кто слабее... Урод

  • Johnny_B

    Johnny_B
    8 минут назад

    Каролина 2017

    Муж, который бьет жену - ЧМО, с мужиком подраться-то слабо, вот и издевается над теми, кто слабее... Урод


    почему сразу слабо? мужик может ничего плохого то не сказал и не сделал.

    а вот бабы есть такие, что пока не треснешь - не заткнутся и не угомонятся.

    Каждый раз, когда дерзкая баба орёт матом на мужика, маленькая бабёнка в её голове бегает из угла в угол и орёт "ХОТЬ БЫ НЕ ВСЁК" (с)

    p.s. это безотносительно к ситуации

  • ЛайКа

    ЛайКа
    7 минут назад

    Johnny_B

    Каролина 2017

    Муж, который бьет жену - ЧМО, с мужиком подраться-то слабо, вот и издевается над теми, кто слабее... Урод


    почему сразу слабо? мужик может ничего плохого то не сказал и не сделал.

    а вот бабы есть такие, что пока не треснешь - не заткнутся и не угомонятся.

    Каждый раз, когда дерзкая баба орёт матом на мужика, маленькая бабёнка в её голове бегает из угла в угол и орёт "ХОТЬ БЫ НЕ ВСЁК" (с)



    Так уйди от неё



Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Завод в Благовещенске уличили в неправильном хранении чрезвычайно опасных отходов
Происшествия

Благовещенское кафе китайской кухни могли поджечь двое молодых людей
Общество

КПД вернулся в подвал областного дома народного творчества
Происшествия

Амурчанин попал в больницу после конфликта в кафе Завитинска