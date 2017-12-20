В Приамурье увеличат посевные площади, если позволит погода

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Посевные площади в Амурской области в 2018 году, по планам, должны увеличиться на 21 тысячу гектаров. Это ранее не использовавшиеся земли в периферийных районах. Основную часть площадей займут соей.

«Вообще, это будет сложно, потому что из-за сырой погоды не все земли, планировавшиеся к посевной, оказались подготовлены. Но у нас есть опыт весенней подготовки, поэтому все зависит от того, какая будет весна. Настроены посевные площади не сокращать, а вводить в оборот. В советское время в Амурской области было полтора миллиона гектаров посевной площади в обороте. В 90-е сократились до 600 тысяч – более чем в два раза. С 2005 года идет целенаправленное увеличение посевных площадей. С каждым годом все сложнее вводить, потому что земля уже больших вложений требует, чтобы ее ввести в оборот, но процесс идет», – рассказал заместитель министра сельского хозяйства Амурской области, Владимир Гутник.

В 2017 году все культуры в области сеяли на территории 1 миллион 260 тысяч гектаров. Увеличение в будущем году запланировано в основном за счет периферийных районов: в частности Архаринского, Мазановского, Свободненского.

План по посеву культур в областном минсельхозе пока только предварительный, окончательный будет готов к марту. Основную часть площадей отдадут под царицу полей – сою, поскольку, как сказал Владимир Гутник, «после залежей соя хорошо родит».

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году этой культуры собрали почти на 40 процентов больше, чем годом ранее.

Кстати, в 2017 году в Приамурье значительно вырос экспорт одного из продуктов переработки сои – рафинированного соевого масла. В Китай только за 10 месяцев вывезено 18,7 тысячи тонн очищенного масла бобовых. Тогда как за весь 2016 год было экспортировано всего 6,7 тысячи тонн.

Всего к концу года в региональном минсельхозе ожидают, что в области будет произведено 40 тысяч тонн соевого масла – это на 175 % больше, чем в прошлом году. В среду, 20 декабря запускается второй в области цех рафинации и розлива масла компании «АНК-холдинг». Его ежедневная мощность – 50 тонн очищенного масла в день.