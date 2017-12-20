Около 12...17 градусов ниже нуля: прогноз погоды в Приамурье на 20 декабря

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В Амурской области 20 декабря установится переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах севера ожидается слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Температура составит минус 12…17 градусов, местами на севере – минус 22…27. В Благовещенске рано утром было минус 22 градуса, северо-западный ветер дул со скоростью 2-4 метра в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, осадков не ожидается. Юго-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Температура составит 12…14 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Екатерина PL