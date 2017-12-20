Ночью в Благовещенске горело кафе китайской кухни

В ночь на 20 декабря в Благовещенске пожарные выезжали тушить кафе китайской кухни «Кит-Чен». Заведение серьезно пострадало.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 03:23. Они прибыли на место через пять минут, в тот момент открытым пламенем горела входная арка. Открытое горение было ликвидировано за 10 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, огонь уничтожил входную дверь кафе, тамбур поврежден по всей площади. Закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры.

Обстоятельства пожара сейчас устанавливаются. В пресс-службе ведомства ИА «Амур.инфо» уточнили, что люди не пострадали. Связаться с руководством кафе пока не удалось.