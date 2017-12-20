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сегодня, 10:10 7

Ночью в Благовещенске горело кафе китайской кухни

Ночью в Благовещенске горело кафе китайской кухни

В ночь на 20 декабря в Благовещенске пожарные выезжали тушить кафе китайской кухни «Кит-Чен». Заведение серьезно пострадало.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 03:23. Они прибыли на место через пять минут, в тот момент открытым пламенем горела входная арка. Открытое горение было ликвидировано за 10 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, огонь уничтожил входную дверь кафе, тамбур поврежден по всей площади. Закопчены обеденный, танцевальный и банкетный залы. Оплавлены кондиционеры, телевизоры и люстры.

Обстоятельства пожара сейчас устанавливаются. В пресс-службе ведомства ИА «Амур.инфо» уточнили, что люди не пострадали. Связаться с руководством кафе пока не удалось.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    3 часа назад

    Конкуренты работать начили

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Печаль, а ведь корпоративы уже начались. Какой-то организации не повезло, а найти другое кафе сейчас уже практически невозможно.

  • Агамемнон

    Агамемнон
    2 часа назад

    Меньше выпьют и съедят вредной еды, ничего страшного

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    2 часа назад

    Очень велика вероятность именно поджога, так как возгорание со входа. Тоже придерживаюсь мнения о конкуренции.

    Хорошее кафе. Был там.

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    жаль, хорошее кафе, мне там нравится

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    щас к новому году за 4 дня сделают как было

  • nastya291287

    nastya291287
    2 часа назад

    Жалко то как, мое любимое кафе(((

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