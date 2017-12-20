Суд отказал в мировом соглашении по банкротству амурского застройщика «Хуа-Син»

«Оценив мировое соглашение, суд счел, что его условия по существу отдают преимущество аффилированным с должником кредиторам по сравнению с независимыми кредиторами и кредиторами, требования которых еще не рассмотрены, а также не имеют оснований для вывода о его исполнимости: остаточная стоимость имущества должника составляет около 12 миллионов рублей, при этом объем кредиторской задолженности составляет 86 миллионов рублей», – сообщается на сайте суда.

Теперь будет подготовлен проект нового мирового соглашения. Следующее судебное заседание назначено на 12 февраля 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, 8 ноября 2016 года Арбитражный суд Амурской области ввел в отношении застройщика ООО «Хуа-Син» процедуру наблюдения.