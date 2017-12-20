Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:01 0

Суд отказал в мировом соглашении по банкротству амурского застройщика «Хуа-Син»

Суд отказал в мировом соглашении по банкротству амурского застройщика «Хуа-Син»

Арбитражный суд Амурской области отказал в утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве амурского застройщика ООО «Хуа-Син». Речь о редакции документа, принятой собранием кредиторов должника от 9 ноября 2017 года.

«Оценив мировое соглашение, суд счел, что его условия по существу отдают преимущество аффилированным с должником кредиторам по сравнению с независимыми кредиторами и кредиторами, требования которых еще не рассмотрены, а также не имеют оснований для вывода о его исполнимости: остаточная стоимость имущества должника составляет около 12 миллионов рублей, при этом объем кредиторской задолженности составляет 86 миллионов рублей», – сообщается на сайте суда.

Теперь будет подготовлен проект нового мирового соглашения. Следующее судебное заседание назначено на 12 февраля 2018 года.

Как сообщало Амур.инфо, 8 ноября 2016 года Арбитражный суд Амурской области ввел в отношении застройщика ООО «Хуа-Син» процедуру наблюдения.

Просмотров всего: 894

#строительство #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 7

В Приамурье осужденный, находясь в колонии, развращал детей через соцсети
Происшествия 9

Мы тебя выживем: в Благовещенске конфликт обернулся избиением до смерти и судом
Власть 209

Глава Белогорска: вести переговоры с ЛДПР – все равно, что разговаривать с железобетонным забором
Происшествия 2

Прокуратура РФ впервые добивается пожизненного заключения для наркоторговца