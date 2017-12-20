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20декабря
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сегодня, 09:21 2

В Белогорске не повысят плату за аренду муниципального имущества

Администрация Белогорска не будет повышать в 2018 году арендную плату за использование бизнесом муниципального имущества. Решение принято в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета.

Как рассказали в комитете имущественных отношений, норматив ставки арендной платы за 1 квадратный метр муниципального имущества утверждается ежегодно городским советом народных депутатов в декабре. Как правило, его уровень индексируется, исходя из данных Амурстата по индексу потребительских цен на товары и платные услуги на территории Амурской области.

Главой Белогорска принято решение индексацию не применять и оставить норматив аренды на уровне 2017 года. В целом предприниматели-арендаторы сэкономят почти 680 тысяч рублей арендной платы.

В настоящее время комитетом имущественных отношений заключено 69 договоров аренды муниципального имущества. Общая площадь арендуемых площадей в разных районах города составляет более 16,9 тысяч квадратных метров. В 2017 году от аренды имущества в городской бюджет поступило 36 миллионов рублей.

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#Белогорск #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    во во-а денег на бассейн так и не хватает-радетили антинародные

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а ещё Мелюков предложил пособия многодетным бизнесменам-совсем наверно нищие

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