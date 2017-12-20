В Белогорске не повысят плату за аренду муниципального имущества

Администрация Белогорска не будет повышать в 2018 году арендную плату за использование бизнесом муниципального имущества. Решение принято в целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципалитета.

Как рассказали в комитете имущественных отношений, норматив ставки арендной платы за 1 квадратный метр муниципального имущества утверждается ежегодно городским советом народных депутатов в декабре. Как правило, его уровень индексируется, исходя из данных Амурстата по индексу потребительских цен на товары и платные услуги на территории Амурской области.

Главой Белогорска принято решение индексацию не применять и оставить норматив аренды на уровне 2017 года. В целом предприниматели-арендаторы сэкономят почти 680 тысяч рублей арендной платы.

В настоящее время комитетом имущественных отношений заключено 69 договоров аренды муниципального имущества. Общая площадь арендуемых площадей в разных районах города составляет более 16,9 тысяч квадратных метров. В 2017 году от аренды имущества в городской бюджет поступило 36 миллионов рублей.