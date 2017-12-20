От полок добра в Ростовской области осталось только название: обзор прессы

Фото: pressa41.ru

О чем рассказал Директор ФСБ; как не попасть в кредитную кабалу; чем делится с читателями Дмитрий Нагиев: о чем пишут газеты, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня публикует интервью с Директором ФСБ России Александром Бортниковым. Он рассказывает, что про органы безопасности создано множество мифов, нередко весьма живучих.

Еще рассказывает, что ФСБ свободна от политического влияния и не обслуживает чьи-либо партийные и групповые интересы. Ну и т.д.

После целых двух страниц текста о деятельности наших спецслужб (ничего нового не узнаете), переходите к публикации о том, что, по данным Роскачества, из 117 коньяков почти половина не соответствует требованиям ГОСТа. Чуть ли не сплошной фальсфикат. Впрочем, и тут для вас ничего нового.

Также в номере

Газета возвращается к ранней публикации о том, что в Ростовской области открыли магазины, в которых были полки для малоимущих. С этих полок можно было взять продукты бесплатно.

Сегодня – пишет газета – от полок добра осталось только название: тех, кто забирал продукты, вряд ли можно назвать нуждающимися. Любители халявы буквально сгребали продукты в сумку! Так что в отдельно взятой Ростовской области коммунизм не получился.

Не пропусти

Много интересного в «Моей Мадонне». Например, прочтете о 100-летии органов ЗАГС (мои поздравления очаровательным сотрудницам!). Или о том, что амурчан становится всё меньше (только что в «РГ» прочел о том, что на Дальний Восток, отучившись, вернулись 10 тысяч молодых людей. Где ж они оседают?)

Еще прочтите о фотомарафоне забавных медицинских масок. В общем, много всего. Но я заострю ваше внимание на заметке «Точная копия», в которой рассказывается о необычном фотоконкурсе, который проводит сковородинский музей. По его условиям необходимо сделать точную копию картины известных художников. Засмотрелся на фотографии. Очень интересно.

Вам статья

«АиФ» сегодня проводят инструктаж о том, как не попасть в кредитную кабалу. Рассказывают, о чем нужно помнить, прежде чем влезать в долги, как противостоять соблазнам, что делать, если нельзя, но хочется, как вести себя, если к вам пришли выбивальщики долгов и уже включили паяльник. Советы размещены на двух страницах еженедельника, внимательно изучите. Но если вы уже взяли кредит, а отдавать нечем, то чтение вряд ли вам поможет.

И с думой о паяльнике, переходите к другому изданию.

На посошок

В «Комсомольской правде» сегодня откровенничает Дмитрий Нагиев. Он говорит, что является очень доверчивым человеком и его легко затащить в постель. Ах, обмануть его несложно, он сам обманываться рад.

Так вот, Нагиев задал тон, и потому дальше почитайте о первых браках и увлечениях звезд эстрады и экрана. Под рубрикой «Стрела Амура» пишут о том, как задолго до славы, до ковровых дорожек, до головокружительных гонораров, до съемок в «Плейбоях» и «Максимах» нынешние повелители и повелительницы сердец и умов домохозяек и тинейджеров скитались по общагам, были рады самому малому и делили свое ложе… Но вот о том, с кем его делили, прочтите сами.