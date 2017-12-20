Иностранцы смогут летать в Благовещенск по электронной визе

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Скоро по электронной визе иностранные граждане смогут въезжать во все регионы Дальнего Востока. Не станет исключением и Амурская область. Об этом рассказал министр по развитию ДФО Александр Галушка, передает пресс-служба Минвостокразвития.

Соответствующий законопроект Минвостокразвития разработало и внесло в правительство РФ. Он предполагает возможность въезда иностранцев по электронной визе через все международные аэропорты Дальнего Востока.

«Президент страны поручил распространить механизм электронной визы на все без исключения международные аэропорты Дальнего Востока. Такой законопроект уже внесен в правительство России. Мы считаем, что с 2018 года мы это сделаем не только для Владивостока, а для всех международных аэропортов. Из Токио можно будет по электронной визе прилететь в Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и другие города», – отметил Александр Галушка.

Отдельно прорабатывается вопрос с модернизацией и реконструкцией дальневосточных аэропортов. Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития о выделении из федерального бюджета финансирования на реконструкцию 40 аэропортов. Как сообщало Амур.инфо, в их числе – аэропорт Тынды.

Также правительство дало поручение Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину ускорить реконструкцию аэропорта Игнатьево (Благовещенск) и обеспечить техническую возможность для выполнения рейсов «Аэрофлота».