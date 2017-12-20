Регионам хотят дать право решать, устанавливать ли беби-боксы

Создание беби-боксов предусматривается «в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных», прописано в законопроекте. Эта норма предлагается «в целях обеспечения новорожденному ребенку своевременной медицинской помощи». В беби-боксах мать сможет анонимно оставить новорожденного. Разработала документ группа депутатов нижней палаты во главе с зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и членом Совета Федерации Еленой Афанасьевой.

«С целью обеспечения единства правового пространства на всей территории РФ по формированию единой государственной политики в сфере реализации права на жизнь и охрану здоровья новорожденного ребенка законопроектом предлагается закрепить на уровне федерального законодательства право субъектов Российской Федерации определять необходимость создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка, а также источники и объем финансирования», – говорится в проекте закона.

Ранее законопроект поддержал координационный совет по законотворческой деятельности фракции «Единая Россия».

«На наш взгляд, это решение оптимально, оно устроит всех, потому что было бы неправильно штрафовать тех, кто такие "окна жизни" сделал и спас жизни десятков детей. С другой стороны, навязывать такой подход регионам, где общественное мнение выступает против, было бы неверно», – отметил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев.