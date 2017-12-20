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сегодня, 10:05 4

Благовещенские автоклубы построили новогоднюю елку из машин (видео)

Благовещенские автоклубы построили новогоднюю елку из машин (видео)

Участники автоклубов Благовещенска выстроили из своих машин новогоднюю светящуюся елку. Так автомобилисты решили поздравить горожан с наступающим праздником. На работу ушло почти 5 часов. Результат сняли на видео, оно уже появилось в Интернете.

В составлении елки участвовали 77 машин, принадлежащих членам 20 автоклубов. Организацией занимались администраторы двух клубов – Hybrid club и Vitz club. Выстраивали новогоднее дерево на картодроме «Юбилейный». Происходящее снимали на видео.

«По осени ко мне обращался Hybrid club, у них был день рождения – три года их клубу. И для них я снимал надпись, которую они составляли из своих машин. Им понравилось, и они попросили снять, как они выстроятся в елочку. Сначала у машин аварийка загорелась, а потом фары, и получилась полностью освещенная елка. На все это ушло примерно пять часов – с трех часов дня приблизительно до восьми вечера», – рассказал видеограф Сергей Бредихин.

«У нас есть группа в WhatsApp, там администраторы автоклубов сидят. Мы долго думали, обсуждали и вот воплотили нашу идею в жизнь. Таким образом мы решили поздравить жителей Благовещенска с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что для нас это был первый опыт, все получилось с первого раза. Мы просто на листочке нарисовали схему и потом на глаз выстраивались, без разметок на снегу. Нам понравилось, заразились этой идеей и уже придумали кое-что на следующий год», – поделилась администратор Vitz club Гаянэ Асланова.

Просмотров всего: 1912

#жизнь #праздники #транспорт

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    2 часа назад

    Класс!!! Раз.. Два... Три... АвтоЁлочка ГОРИИИИ!

  • Дон Либидо

    Дон Либидо
    2 часа назад

    Bullshit

  • Страйкер

    Страйкер
    54 минуты назад

    тупо вопрос, а зачем?

  • Н.В.

    Н.В.
    46 минут назад

    Здорово ! Молодцы !! И Вас всех с НОВЫМ ГОДОМ !!

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