Благовещенские автоклубы построили новогоднюю елку из машин (видео)

Участники автоклубов Благовещенска выстроили из своих машин новогоднюю светящуюся елку. Так автомобилисты решили поздравить горожан с наступающим праздником. На работу ушло почти 5 часов. Результат сняли на видео, оно уже появилось в Интернете.

В составлении елки участвовали 77 машин, принадлежащих членам 20 автоклубов. Организацией занимались администраторы двух клубов – Hybrid club и Vitz club. Выстраивали новогоднее дерево на картодроме «Юбилейный». Происходящее снимали на видео.

«По осени ко мне обращался Hybrid club, у них был день рождения – три года их клубу. И для них я снимал надпись, которую они составляли из своих машин. Им понравилось, и они попросили снять, как они выстроятся в елочку. Сначала у машин аварийка загорелась, а потом фары, и получилась полностью освещенная елка. На все это ушло примерно пять часов – с трех часов дня приблизительно до восьми вечера», – рассказал видеограф Сергей Бредихин.

«У нас есть группа в WhatsApp, там администраторы автоклубов сидят. Мы долго думали, обсуждали и вот воплотили нашу идею в жизнь. Таким образом мы решили поздравить жителей Благовещенска с наступающим Новым годом. Несмотря на то, что для нас это был первый опыт, все получилось с первого раза. Мы просто на листочке нарисовали схему и потом на глаз выстраивались, без разметок на снегу. Нам понравилось, заразились этой идеей и уже придумали кое-что на следующий год», – поделилась администратор Vitz club Гаянэ Асланова.