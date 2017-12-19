В Приамурье осужденный, находясь в колонии, развращал детей через соцсети

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В Амурской области осудили 39-летнего мужчину за развращение малолетних. Находясь в исправительной колонии, он знакомился в соцсетях с детьми и совращал их. Жертвами преступника стали пять человек из разных регионов страны.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района. Находился он там за преступление, совершенное в Свердловской области – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С августа по сентябрь 2016 года злоумышленник, выходил в Интернет, находясь в колонии, и через соцсети развращал детей. В списке жертв пять малолетних в возрасте от 9 до 12 лет из Камчатского, Краснодарского и Хабаровского краев, Амурской и Свердловской области.

В ходе предварительного следствия, длившегося 11 месяцев, мужчина полностью признал свою вину. Доказательства его виновности были представлены в суд в 23 томах уголовного дела.

«Следователем в адрес руководства управления ФСИН России по Амурской области было направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления и организации дополнительных мероприятий, направленных на пресечение каналов проникновения к осужденным предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию осужденными. По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности было привлечено пять должностных лиц исправительной колонии № 3, где отбывал наказание указанный осужденный», – сообщается на сайте амурского следственного упарвления.

Приговором Ивановского районного суда от 19 декабря осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.