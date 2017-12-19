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19 декабря 2017, 20:55 7

В Приамурье осужденный, находясь в колонии, развращал детей через соцсети

В Приамурье осужденный, находясь в колонии, развращал детей через соцсети
Фото: fakty.ictv.ua

В Амурской области осудили 39-летнего мужчину за развращение малолетних. Находясь в исправительной колонии, он знакомился в соцсетях с детьми и совращал их. Жертвами преступника стали пять человек из разных регионов страны.

Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в селе Среднебелая Ивановского района. Находился он там за преступление, совершенное в Свердловской области – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С августа по сентябрь 2016 года злоумышленник, выходил в Интернет, находясь в колонии, и через соцсети развращал детей. В списке жертв пять малолетних в возрасте от 9 до 12 лет из Камчатского, Краснодарского и Хабаровского краев, Амурской и Свердловской области.

В ходе предварительного следствия, длившегося 11 месяцев, мужчина полностью признал свою вину. Доказательства его виновности были представлены в суд в 23 томах уголовного дела.

«Следователем в адрес руководства управления ФСИН России по Амурской области было направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления и организации дополнительных мероприятий, направленных на пресечение каналов проникновения к осужденным предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию осужденными. По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности было привлечено пять должностных лиц исправительной колонии № 3, где отбывал наказание указанный осужденный», – сообщается на сайте амурского следственного упарвления.

Приговором Ивановского районного суда от 19 декабря осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

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#дети #закон #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    4 часа назад

    Нормально так на 17 лет початился подофилчег...Установить по периметру ИК средства глушения сотовой связи финансовой или тех. возможности у УФСИНА нет?

  • Тундра

    Тундра
    3 часа назад

    В тюрьме их хоть как-то контролирует а что они на воле творят никому не известно

  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    3 часа назад

    Тебя не посадят, если ты уже сидишь!

  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Сявчинский Например

    Тебя не посадят, если ты уже сидишь!



    Он тоже так думал,наивный...работают службы,работают...

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    введите уже блин уголовку на тех кто обязан контролировть наличие мобильников на зоне. это капец как преступность плодит а государство плевать

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    2 часа назад

    9 и 12 лет какая же мразь. отправьте его на опыты просто

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    29 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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