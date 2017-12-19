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19 декабря 2017, 20:40 1

Амурские военнослужащие подняты по учебной тревоге

В Амурской области военнослужащие артиллерийского соединения ВВО подняты по учебной тревоге. В мероприятиях боеготовности задействовано порядка тысячи военнослужащих. Особенность этих учений заключается в открытом контроле и проверке выполнения временных нормативов вывода подразделений со стоянок боевой техники в условиях низких температур.

Для контроля за действиями артиллеристов и доведения новых требований при проверке боевой готовности собран командный состав соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО. Офицеры поделятся опытом организации подъема по тревоге в своих подразделениях в зимнее время, а также изучат последние изменения в руководящих документах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #учения

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Комментарии
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  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    25 минут назад

    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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