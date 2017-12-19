Амурские военнослужащие подняты по учебной тревоге

В Амурской области военнослужащие артиллерийского соединения ВВО подняты по учебной тревоге. В мероприятиях боеготовности задействовано порядка тысячи военнослужащих. Особенность этих учений заключается в открытом контроле и проверке выполнения временных нормативов вывода подразделений со стоянок боевой техники в условиях низких температур.

Для контроля за действиями артиллеристов и доведения новых требований при проверке боевой готовности собран командный состав соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО. Офицеры поделятся опытом организации подъема по тревоге в своих подразделениях в зимнее время, а также изучат последние изменения в руководящих документах, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Екатерина PL