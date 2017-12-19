В Амурском центре профессиональных квалификаций три девушки получают профессию мастера ЖКХ

В Амурском многофункциональном центре профессиональных квалификаций готовят мастеров на все руки. Так в образовательном учреждении называют мастеров ЖКХ. В рамках обучения студенты приобретают навыки нескольких рабочих профессий – электрогазосварщика, электрика и слесаря-сантехника. Последние пользуются особенным спросом.

Второкурсница Галина Носоченко сломала все стереотипы и доказала, что сантехник – это не только мужская профессия. Наравне с парнями она может устранить любую сантехническую поломку. Примером для девушки стала тетя, которая в свое время здесь же получила эту профессию.

«Она очень хорошо окончила учебу и посоветовала мне идти на эту профессию, так как эта профессия очень хорошая и перспективная. У нас как бы три профессии – сантехник, электик и сварщик. Я еще не решила, куда именно пойти. Но мне нравится эта профессия. Мне кажется, я буду работать по этой профессии», – поделилась студентка Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Белогорска Галина Носоченко.

За три года обучения студенты получают рабочую профессию мастера ЖКХ и приобретают навыки слесаря-сантехника, электрогазосварщика и электрика. Набор на эту специальность в Центре ведут с 2012 года. Особым спросом пользуется сантехнический профиль. Здесь учат резать и монтировать трубы, ремонтировать сантехнику.

«Во-первых, меня родители на это надоумили. Можно помогать на этой профессии людям, также можно хорошо заработать и подрабатывать этими профессиями. Большую часть мне нравится унитазы чинить. Их проще и морок меньше», – сказал студент Семен Кислый.

«Сантехник умеет делать все. Всю общеслесарную подготовку они прошли, всю сантехническую подготовку, закончили второй курс. Они умеют выполнять практически любую работу сантехническую. От простой замены крана водоразборного, который находится у нас везде в наших домашних условиях – на кухне, в ванной комнате. Так же мы проводим с ними большую работу по наружной системе водоснабжения, канализации», – рассказал мастер сантехнических работ Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Сергей Хохолков.

Специальность «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» сейчас получают около семидесяти человек. Трое из них – девушки. Два года назад для студентов приобрели специальный тренажер, на котором они могут закрепить теорию на практике.