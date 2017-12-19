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19 декабря 2017, 18:11 6

Возле ОКЦ появился арт-объект «Я люблю Благовещенск»

Возле ОКЦ появился арт-объект «Я люблю Благовещенск»

Благовещенцы начали выкладывать в Интернет фотографии селфи-поинта «Я люблю Благовещенск». Арт-объект установили сегодня вечером возле ОКЦ, но официальное открытие запланировано на 20 декабря. .

Как сообщалось ранее, инициатива установить такое сооружение принадлежит Обществу молодых предпринимателей. Высота объекта 2,5 метра, вес – около 100 килограммов. Создавали его на деньги самих предпринимателей и других активных горожан. Причем полностью за изготовление объекта еще не рассчитались.

«Общая стоимость составляет около 130 тысяч рублей. Необходимо еще собрать порядка 30 тысяч. Изготовили объект за семь дней. Хотели сделать всем сюрприз и торжественно презентовать селфи-поинт завтра, но люди нас опередили и уже начали выкладывать его в соцсети. Но все равно все желающие могут 20 декабря прийти в 12 часов к ОКЦ на наше мероприятие», – рассказал координатор проекта Евгений Иванов.

Просмотров всего: 833

#жизнь

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    5 часов назад

    Ждем когда ониждеть какой нибудь дебильный,сломает ее...

  • Коментатор

    Коментатор
    4 часа назад

    Павел ФлудерскийЖдем когда ониждеть какой нибудь дебильный,сломает ее...


    ++

  • Belka_89

    Belka_89
    3 часа назад

    Впереди праздники, долго ждать не придётся

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Бодрячком

  • mp2mp

    mp2mp
    1 час назад

    Понятное дело современные материалы, сложности при изготовлении и прочее, но 130 тысяч, не много ли.

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    25 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

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