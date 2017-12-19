Возле ОКЦ появился арт-объект «Я люблю Благовещенск»

Благовещенцы начали выкладывать в Интернет фотографии селфи-поинта «Я люблю Благовещенск». Арт-объект установили сегодня вечером возле ОКЦ, но официальное открытие запланировано на 20 декабря. .

Как сообщалось ранее, инициатива установить такое сооружение принадлежит Обществу молодых предпринимателей. Высота объекта 2,5 метра, вес – около 100 килограммов. Создавали его на деньги самих предпринимателей и других активных горожан. Причем полностью за изготовление объекта еще не рассчитались.

«Общая стоимость составляет около 130 тысяч рублей. Необходимо еще собрать порядка 30 тысяч. Изготовили объект за семь дней. Хотели сделать всем сюрприз и торжественно презентовать селфи-поинт завтра, но люди нас опередили и уже начали выкладывать его в соцсети. Но все равно все желающие могут 20 декабря прийти в 12 часов к ОКЦ на наше мероприятие», – рассказал координатор проекта Евгений Иванов.