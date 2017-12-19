На автодороге Усть-Нюкжа – Юктали заработала ледовая переправа

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В Амурской области начала работу четвертая по счету ледовая переправа. Она расположена в Тындинском районе на реке Нюкже, на автодороге Усть-Нюкжа – Юктали.

Переправа официально открылась во вторник, 19 декабря. Она соответствует всем нормативным требованиям, о чем свидетельствует специальный акт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Ранее в Приамурье открылись три переправы: 29 ноября – в Селемджинском районе на реке Селемдже, 5 декабря – в Зейском районе на реке Деп и 15 декабря – в Мазановском районе на реке Селемдже.

В Приамурье планируется открыть еще пять ледовых переправ, а также одно место массового выхода людей на лед – на Бурейском водохранилище в поселке Талакан.