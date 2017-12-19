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19 декабря 2017, 17:25 2

Завершено расследование ДТП под Свободным, в котором погибли три человека

Завершено расследование ДТП под Свободным, в котором погибли три человека

Полицейские завершили расследование ДТП, в ходе которого погибли три человека. Житель Биробиджана обвиняется по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», вечером 24 января на трассе Свободный – Шимановск в Приамурье произошла автокатастрофа. Нa 3-м километре выезда из Cвoбoднoгo aвтoмoбиль УAЗ вpeзaлcя в cтoявший нa дopoгe бeз включенныx oгнeй caмocвaл Shaanxi. Позже стало известно, что в результате столкновения погибли все пассажиры, находившиеся во внедорожнике. Трое человек скончались на месте происшествия, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следствие установило, что водитель Shaanxi, в связи с поломкой транспорта, остановился на полосе движения, не съехав на обочину. Он не предпринял необходимых мер, предусмотренных ПДД для обозначения неисправного автомобиля и информирования участников дорожного движения о созданной им опасности. Оставив свой автомобиль на проезжей части, он покинул машину.

Водитель УАЗа ехал в сторону Свободного, вместе с ним в салоне находились три пассажира. Не заметив стоящий на проезжей части без световой сигнализации Shaanxi, мужчина наехал на него. В результате три пассажира УАЗа 1978, 1987 и 1989 годов рождения погибли на месте происшествия.

Фигурант уголовного дела свою вину не признал.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#ДТП #криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    3 часа назад

    Когда уже Законодательно обязуют наносить на фуры и грузовики светоотражательнные полосы??? Сколько жизней эта простейшая мера может спасти...

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    26 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom

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