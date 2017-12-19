Амурских активистов-экологов пригласили на новогоднее представление

Для юных активистов-экологов региона устроили новогоднее представление. В Амурский театр кукол приехали около сотни школьников из десяти районов Приамурья в возрасте от 10 до 15 лет. Это победители и активные участники мероприятий, посвященных Году экологии.

В 2017 году в регионе прошли разные акции, конкурсы, олимпиады, в некоторых лагерях состоялись профильные смены. Всего в области провели около 700 мероприятий на экологическую тематику. В общей сложности в них приняли участие около 200 тысяч детей. Лучших пригласили на елку и вручили подарки.

«Экология – это то, что связано с природой и со всем живым. А мне нравится наблюдать за животными, помогать им хоть чем-то. Я участвовала в областной конференции, потом мою работу отправили на всероссийскую олимпиаду, и там я стала лауреатом первой степени», – поделилась Анастасия Михайлова.

«Мы проделываем большую работу по охране птиц. Недавно у нас была большая работа, которая называлась "Покормите птиц зимой". Снимали фильм про буроголовую гаичку. Получилось замечательно», – рассказал Антон Удовиченко.