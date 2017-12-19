Более чем 16 тысячам амурских бюджетников в 2018 году увеличат зарплату

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С 1 января 2018 года увеличивается МРОТ – с 7 800 до 9 489 рублей. Поскольку минимальная зарплата не может быть ниже этого размера, в Амурской области у 16 131 работника бюджетной сферы повысится зарплата.

«Конечно, мы всегда понимали, что истопник, няня, дворник – важные и необходимые работники. Но мы были ограничены законодательством по этому вопросу. Теперь же минимальная заработная плата не может быть ниже федерального МРОТ, с начисленными на него районным коэффициентом и процентными надбавками. Мы удовлетворены, что появилась юридическая основа – решение Конституционного суда от 7 декабря 2017 года по вопросам северных надбавок – для выполнения наказов избирателей, данных мне в ходе работы Открытого правительства в городах и районах области», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Он добавил, что область справится с задачей, люди получат честно заработанные деньги.

«То же самое должно произойти и в небюджетной сфере – предприниматели, бизнесмены должны повысить минимальные зарплаты своим работникам в соответствии с изменениями», – цитирует пресс-служба областного правительства главу области.