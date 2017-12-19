Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20декабря
Предыдущая новость Следующая новость
19 декабря 2017, 16:50 14

Более чем 16 тысячам амурских бюджетников в 2018 году увеличат зарплату

Более чем 16 тысячам амурских бюджетников в 2018 году увеличат зарплату
Фото: www.avito.ru

С 1 января 2018 года увеличивается МРОТ – с 7 800 до 9 489 рублей. Поскольку минимальная зарплата не может быть ниже этого размера, в Амурской области у 16 131 работника бюджетной сферы повысится зарплата.

«Конечно, мы всегда понимали, что истопник, няня, дворник – важные и необходимые работники. Но мы были ограничены законодательством по этому вопросу. Теперь же минимальная заработная плата не может быть ниже федерального МРОТ, с начисленными на него районным коэффициентом и процентными надбавками. Мы удовлетворены, что появилась юридическая основа – решение Конституционного суда от 7 декабря 2017 года по вопросам северных надбавок – для выполнения наказов избирателей, данных мне в ходе работы Открытого правительства в городах и районах области», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Он добавил, что область справится с задачей, люди получат честно заработанные деньги.

«То же самое должно произойти и в небюджетной сфере – предприниматели, бизнесмены должны повысить минимальные зарплаты своим работникам в соответствии с изменениями», – цитирует пресс-служба областного правительства главу области.

Просмотров всего: 1094

#финансы #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    7 часов назад

    Круто! А то Американскому дворнику надо 13 часов пахать, что бы заработать такие деньжищи!

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    artur-cyrybko

    Круто! А то Американскому дворнику надо 13 часов пахать, что бы заработать такие деньжищи!



  • ay

    ay
    7 часов назад

    Поздняк метацо - потом ещё 6 лет без повышений зп жыть. Да ну нафик.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    Конечно, мы всегда понимали, что истопник, няня, дворник – важные и необходимые работники. Но мы были ограничены законодательством по этому вопросу (с)

    То есть,заработную плату вышеуказанным категориям работников поднять вера не позволяла мрот не позволял?

    А себе любимым какими законами размеры зряплаты регулируют?

  • Гыга

    Гыга
    6 часов назад

    artur-cyrybko

    Круто! А то Американскому дворнику надо 13 часов пахать, что бы заработать такие деньжищи!



    Работай лучше, дворник в Гарлеме

  • Гыга

    Гыга
    6 часов назад

    Victrix

    artur-cyrybko

    Круто! А то Американскому дворнику надо 13 часов пахать, что бы заработать такие деньжищи!





    Ага. И живут как на помойке.

    Русские катаются по Лос-Анжелесу. Просто катаются выставив в окно видеокамеру. Такого бомжатника не увидишь ни где в России. А такой помойки не найдешь даже на окраинах Благи. И это центр города. У нас такого даже в 90-е небыло

  • Гыга

    Гыга
    5 часов назад

    artur-cyrybko

    Круто! А то Американскому дворнику надо 13 часов пахать, что бы заработать такие деньжищи!



    На минувшей неделе был опубликован доклад «О неравенстве в мире», в составлении которого участвовали более ста экономистов из разных стран. Возглавил этот коллектив француз – автор бестселлера «Капитал в XXI веке» Тома Пикетти. Статистика, собранная им и его коллегами, убедительно доказывает, что того капитализма, на который тридцать лет назад молились граждане бывшего СССР, более не существует в природе.Бюро переписи населения США относит к беднякам 41 миллион американцев (12,7% населения), но многие эксперты и НКО считают эту цифру заниженной. При этом 32,6% от общего числа бедных – это дети, а среди бездомных доля детей составляет 21%.

    Ситуация с обнищанием населения в Америке стала настолько острой, что в декабре ее мониторинг начал специальный докладчик ООН по проблемам крайней бедности и прав человека Филипп Олстон. Олстон пообещал исследовать, как бедность влияет на соблюдение прав американцев «с учетом того, какую важность правительство США придает теме прав человека в своей внешней политике». Его маршрут включал Калифорнию с ее бездомными, Западную Виргинию с безработными шахтерами, Алабаму с потомственной нищетой цветного населения и штат Вашингтон, где стремительно беднеет рабочий класс.

    По итогам своего вояжа Олстон выпустил отчет, отрывки из которого напоминают о самых мрачных временах «великой депрессии» и «дикого капитализма»:

    «Я много чего повидал в этой поездке… Я видел отхожие места во дворах там, где правительство штата не обеспечивает канализацию… Я видел людей, потерявших все зубы, так как медстраховка для самых бедных не предусматривает оплату стоматолога… Я видел семьи, оплакивавшие своих близких, умерших от передозировки опиоидных обезболивающих».

    Олстон сравнил США с другими развитыми странами. Оказалось, что разрыв между бедными и богатыми в Америке самый большой в мире. Страна также лидирует по показателю обнищанию молодежи – в нужде пребывают 25% молодых американцев и только 13% их ровесников из других развитых стран. Хуже того, американцы теперь живут меньше, чаще болеют – и эта тенденция только усугубляется.

    При этом им были развенчаны многие мифы о бедных американцах. Например, тот, согласно которому бедняки – это сплошь «цветные» лентяи, сидящие на пособиях. На самом деле нищих белых на восемь миллионов больше, чем «цветных». Большинство из них годами ищут работу, но стремительно автоматизирующееся производство просто не оставляет для них вакансий. Но даже тем, у кого работа все-таки есть, она больше не гарантирует нормального существования.

    Сотрудники Walmart рассказали Олстону, что в супермаркетах этой крупнейшей в мире сети им платят настолько маленькую зарплату, что они выживают только благодаря талонам на бесплатные продукты.

    Многие из этих мифов популярны и в России. Людям кажется, что на Западе уровень жизни столь высок, что жалобы на бедность – это каприз «зажравшихся» потребителей. Тем более, что бедность в странах «золотого миллиарда» не носит настолько шокирующего характера как в Африке или Индии и не бросается в глаза туристам. Но есть нюанс.

    Прохожие на улицах чисто одеты, потому что одежда на распродажах не стоит практически ничего. Пенсионеры могут позволить себе чашку капучино в кафе, но их дома месяцами стоят без отопления – это слишком дорого.

    Скрытый характер этой бедности не делает ее менее мучительной. В самых продвинутых странах мира миллионы людей регулярно страдают от голода и холода. Из их меню исчезает мясо – на него банально не хватает денег. На их кредитных картах растает задолженность, оплатить которую нет ни единого шанса.

    Мы привыкли посмеиваться над англичанами, которые начинают переживать, едва только выпадет снег. Потому что не понимаем, что для большинства семей это означает огромные счета за отопление. В целях экономии, пенсионеры не включают его на ночь, а утром их находят замерзшими. В 2016 году так умерло сорок тысяч человек. В среднем за зиму каждые семь минут погибал от холода в собственном доме один пожилой британец. Появился даже специальный термин «отопительная бедность», которой страдают 2,3 миллиона английских семей и 800 тысяч шотландских.

    Миллионы англичан вынуждены ходить за бесплатными наборами продуктов в продовольственные банки. Крупнейшая сеть этих благотворительных организаций – The Trussel Trust. В прошлом году фонд раздал 1,18 миллиона трехдневных наборов продуктов, из которых 446 тысяч получили дети. За первые шесть месяцев 2017 года число выдач возросло в разных регионах на долю от 12% до 30%, и в декабре фонд был вынужден обратиться за дополнительной помощью к жертвователям, предупредив, что может не справиться с наплывом людей, пытающихся получить бесплатную еду к Рождеству.

    В том числе, поэтому газета Independent накануне Рождества запустила проект «Помоги голодающему ребенку». Имеются в виду отнюдь не африканские малыши, а обычные английские дети. Зачастую вся еда, что им достается за день, – это бесплатные обеды в школах и всё те же благотворительные продуктовые наборы. Журналист издания, посетивший один из продовольственных банков, с горечью вспомнил Диккенса:

    «В отличие от Оливера Твиста, дети, которых мы повстречали в продовольственном банке, не просили «еще!». Они казались счастливыми, если им давали хоть что-то».

    Источник материала

  • архивная

    архивная
    5 часов назад

    Интересно кто в эти 16000 тыс. счастливчиков по всей области попадет?

  • татьяна59

    татьяна59
    5 часов назад

    У губернатора юридическое образование,поэтому удивительно как можно выдавать разъяснение Конституционного суда за закон. Суд просто разъяснил судам и другим объектам как следует трактовать федеральный закон о труде.Никто не запрещал губернатору исполнять закон о труде.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    4 часа назад

    вот заживут бюджетники..УХ.. с прибавкой 300 рублей.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    4 часа назад

    татьяна59

    У губернатора юридическое образование,поэтому удивительно как можно выдавать разъяснение Конституционного суда за закон. Суд просто разъяснил судам и другим объектам как следует трактовать федеральный закон о труде.Никто не запрещал губернатору исполнять закон о труде.



    Вы же знаете, "где два юриста, там три мнения". Нечёткость формулировки ТК, позволяла районный коэффициент и процентную надбавку, "прятать" в МРОТ, а не начислять их на него. Сейчас такой возможности не будет, коэффициент и процентную надбавку обязаны будут начислять на МРОТ.

    НО, остаётся "поэтапность" введения МРОТ до уровня ПМ (прожиточного минимума). Поэтому, Губернатор рано радует низкооплачиваемых бюджетников, а, следовательно, и работников не бюджетной сферы приличным повышением их заработных плат.

    Министерство финансов РФ, у которого Губернатор будет просить, недостающие в областном бюджете средства для исполнения Закона о МРОТ и ПМ, а также решения КС РФ, помощь окажет поэтапно, а не с 1.01.18 года. Радует одно, что повышение всё равно будет, но не в полном размере.

  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    большая радость

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    татьяна59

    У губернатора юридическое образование,поэтому удивительно как можно выдавать разъяснение Конституционного суда за закон. Суд просто разъяснил судам и другим объектам как следует трактовать федеральный закон о труде.Никто не запрещал губернатору исполнять закон о труде.



    У губернатора не образование юридическое, а диплом от МАПа.

    А это две большие разницы.

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    26 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 4

Сои в Приамурье собрали почти на 40 % больше, чем в 2016 году
Экономика 1

Около 1 800 амурчан недополучили зарплату на 80 миллионов рублей

Экономика 11

В России уровень бедности стал самым высоким за шесть лет
Общество 35

ПФР: в России не осталось живущих за чертой бедности пенсионеров