Амурским охотникам запретили ездить по полям и подбирать мертвых животных

Фото: Park72.ru

В региональное законодательство, касающееся охоты, внесли изменения. Амурским охотникам запретили ездить по землям сельхозназначения, а за перевозку случайно найденных туш животных теперь будут наказывать. Кроме того, по ряду охотничьих видов сдвинулись сроки охоты и изменились требования.

«Изменения нужные и своевременные, – прокомментировал начальник отдела управления по охране животного мира и ООПТ Приамурья Валерий Погасиенко. – Большая их часть касается усиления мер безопасности среди охотников, а также борьбы с браконьерством. В первую очередь амурчанам, уже взявшим разрешения на кабана и волка, следует обратить внимание, что с 1 января охота на этих животных разрешена только в присутствии егеря. После многочисленных жалоб амурских фермеров на охотников, портящих их поля и посевы, в новых правилах появился запрет – теперь на землях сельхозназначения вне дорог ездить запрещено. Третье наиболее важное изменение касается усиления борьбы с браконьерством. Если раньше чуть ли не каждый нарушитель, пойманный с добычей, пытался доказать, что просто нашел тушу в лесу, теперь этот вариант не пройдет. Транспортировка погибших животных, а также их частей запрещена».

Найденных раненых или павших животных, а также их части и продукцию (шкуру, мясо, органы) запрещено самовольно изымать и перевозить. Охотник, обнаруживший мертвого зверя, теперь обязан при первой же возможности сообщить о нем охотпользователю или в управление животного мира области. Также охотников будут наказывать за вырытые на полях траншеи, ямы и окопы.

Ряд изменений касается сроков охоты. В некоторых случаях они сокращены или сдвинуты, также вводятся дополнительные ограничения и требования.

Сроки весенней охоты на глухаря больше не будут меняться. Охота каждый год будет начинаться в один и тот же день – 25 апреля. Кроме того, из списка разрешенной добычи исключены утки – раньше можно было охотиться на селезней.

На две недели сокращены сроки охоты на кабана и косулю. Так, если раньше охотиться на косулю можно было с 15 октября по 31 декабря, то по новым правилам – с 1 ноября. Кроме того, вводится ряд ограничений, которые будут действовать с 1 января каждого года. Начиная с 1 января запрещена охота на пушного зверя с оружием (разрешены самоловы). Охота на волка разрешается только в присутствии егеря. Охота на кабана разрешается со стрелковых вышек не ниже двух метров и также только в присутствии егеря (такие же ограничения действуют с 1 августа по 14 октября).

В связи с участившимися несчастными случаями при загонной и нагонной охоте амурчан обязали иметь в одежде яркие элементы, четко выделяющие человека на фоне местности и растительности.

На юге области – на территориях закрепленных охотугодий Белогорского, Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов – только в присутствии егеря разрешена охота на диких копытных. Также в целях безопасности полностью запрещена любительская и спортивная охота на территориях общедоступных угодий Благовещенского района.