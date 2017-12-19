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19 декабря 2017, 16:45 27

Амурским охотникам запретили ездить по полям и подбирать мертвых животных

Амурским охотникам запретили ездить по полям и подбирать мертвых животных
Фото: Park72.ru

В региональное законодательство, касающееся охоты, внесли изменения. Амурским охотникам запретили ездить по землям сельхозназначения, а за перевозку случайно найденных туш животных теперь будут наказывать. Кроме того, по ряду охотничьих видов сдвинулись сроки охоты и изменились требования.

«Изменения нужные и своевременные, – прокомментировал начальник отдела управления по охране животного мира и ООПТ Приамурья Валерий Погасиенко. – Большая их часть касается усиления мер безопасности среди охотников, а также борьбы с браконьерством. В первую очередь амурчанам, уже взявшим разрешения на кабана и волка, следует обратить внимание, что с 1 января охота на этих животных разрешена только в присутствии егеря. После многочисленных жалоб амурских фермеров на охотников, портящих их поля и посевы, в новых правилах появился запрет – теперь на землях сельхозназначения вне дорог ездить запрещено. Третье наиболее важное изменение касается усиления борьбы с браконьерством. Если раньше чуть ли не каждый нарушитель, пойманный с добычей, пытался доказать, что просто нашел тушу в лесу, теперь этот вариант не пройдет. Транспортировка погибших животных, а также их частей запрещена».

Найденных раненых или павших животных, а также их части и продукцию (шкуру, мясо, органы) запрещено самовольно изымать и перевозить. Охотник, обнаруживший мертвого зверя, теперь обязан при первой же возможности сообщить о нем охотпользователю или в управление животного мира области. Также охотников будут наказывать за вырытые на полях траншеи, ямы и окопы.

Ряд изменений касается сроков охоты. В некоторых случаях они сокращены или сдвинуты, также вводятся дополнительные ограничения и требования.

Сроки весенней охоты на глухаря больше не будут меняться. Охота каждый год будет начинаться в один и тот же день – 25 апреля. Кроме того, из списка разрешенной добычи исключены утки – раньше можно было охотиться на селезней.

На две недели сокращены сроки охоты на кабана и косулю. Так, если раньше охотиться на косулю можно было с 15 октября по 31 декабря, то по новым правилам – с 1 ноября. Кроме того, вводится ряд ограничений, которые будут действовать с 1 января каждого года. Начиная с 1 января запрещена охота на пушного зверя с оружием (разрешены самоловы). Охота на волка разрешается только в присутствии егеря. Охота на кабана разрешается со стрелковых вышек не ниже двух метров и также только в присутствии егеря (такие же ограничения действуют с 1 августа по 14 октября).

В связи с участившимися несчастными случаями при загонной и нагонной охоте амурчан обязали иметь в одежде яркие элементы, четко выделяющие человека на фоне местности и растительности.

На юге области – на территориях закрепленных охотугодий Белогорского, Благовещенского, Ивановского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского районов – только в присутствии егеря разрешена охота на диких копытных. Также в целях безопасности полностью запрещена любительская и спортивная охота на территориях общедоступных угодий Благовещенского района.

Просмотров всего: 1666

#животные #закон #природа

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Лесник28

    Лесник28
    8 часов назад

    Короче, закручивают гайки все туже и туже

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Охотить волка из под егеря...

    И как это?



    В общем теперь волка не добудешь от слова никак.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 часов назад

    А если подобрать раненного "кем нибудь" кабана.Для того что бы доставить его в ветеринарный пункт,и оказать помощь.То это деяние не подпадает под УК? А он по пути "заснет"...

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Окапываться нельзя, а как тогда гуся брать? Скоро и оружие запретят.

  • Mainer

    Mainer
    7 часов назад

    Павел Флудерский

    А если подобрать раненного "кем нибудь" кабана.Для того что бы доставить его в ветеринарный пункт,и оказать помощь.То это деяние не подпадает под УК? А он по пути "заснет"...



    Под УК не подпадает.

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Очень разумные и своевременные изменения.

  • gauther

    gauther
    6 часов назад

    Решили поднять поголовье волков?)

  • gauther

    gauther
    6 часов назад

    Как на Байкале уже не знают, что с нерпой делать. Запретить охоту запретили, они не теряя времени расплодились. Начали пожирать рыбу в кол-вах больших чем браконьеры вылавливали. Охоту то можно открыть, но за время запрета закрылись заводы скупавшие мясо и теперь мясо просто некуда девать выбрасывать и брать только шкуру. Немного напоминает австралийцев с китайцами) но это было давно,нужно же обдуманно принимать решения, а не смешить народ своими нововведениями

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ...интересно...ну нельзя..а я подобрал. чо мне за это будет? "стволы" возят с заявлением о находке. а вы про мясо.э..лишь бы деятельность обозначить?

  • полазник

    полазник
    6 часов назад

    ..и вообще. как то по дурацки новость освещена...

  • Mainer

    Mainer
    6 часов назад

    Генрих VI

    Очень разумные и своевременные изменения.



    Скажите, в чём заключается разумность охоты на волка в присутствии егеря?

    То есть для него нужно будет снегоход приобретать? Или он сам будет за нами по снегу бегать?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    6 часов назад

    Mainer

    Генрих VI

    Очень разумные и своевременные изменения.



    Скажите, в чём заключается разумность охоты на волка в присутствии егеря?

    То есть для него нужно будет снегоход приобретать? Или он сам будет за нами по снегу бегать?



    Это его, егерьские, проблемы.

  • полазник

    полазник
    5 часов назад

    ...Герих как декабристы - далек от народа...)))

  • Shift

    Shift
    4 часа назад

    Будем охотиться там, где нет этих придурошных защитников... Короче говоря там, где и охотился

  • полазник

    полазник
    4 часа назад

    ...на моцике ваще фкайф - в два раза меньше шансов на штыри нарваться...)))

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    полазник...на моцике ваще фкайф - в два раза меньше шансов на штыри нарваться...)))


    На вездеходе похеру на штыри вообще...

  • полазник

    полазник
    3 часа назад

    ...эт да...

  • Полиграф

    Полиграф
    3 часа назад

    Ещё необходимо присутствие мчс, прокурора и ветеренара, а также кабан при себе должен иметь флюрографию. И перед выстрелом охотник должен разьяснить волкам и кабанам за что их приговорили под роспись.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    ПолиграфЕщё необходимо присутствие мчс, прокурора и ветеренара, а также кабан при себе должен иметь флюрографию. И перед выстрелом охотник должен разьяснить волкам и кабанам за что их приговорили под роспись.


    Да пошли они все вместе в длительное, эротическое путешествие)))

  • Полиграф

    Полиграф
    2 часа назад

    Чтоб такие законы писать по моему разумению мы должны жить, где то недалеко о Цюриха. Где в лесу пострижена трава, охотники ходят в костюмах с галстуками, в шляпе вставлено перо и отпив красного вина, почтенный охотник стреляет в пронумерованного с биркой в ухе кабана. Мы же проживаем в тайге, где "цивилизация" это просто набор букв.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    "я обнаружил раненого изюбря,-он истекал кровью и не мог самостоятельно передвигаться. Погрузил его, при помощи друзей в кузов газ-66, и повез в город, к ветеринару. По дороге , изюбрь скончался, но я этого не знал , так как находился за рулём и не мог контролировать состояние животинки." Попробуйте, докажите, что это было не так

  • Вицли

    Вицли
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    А если подобрать раненного "кем нибудь" кабана.Для того что бы доставить его в ветеринарный пункт,и оказать помощь.То это деяние не подпадает под УК? А он по пути "заснет"...



    Браконьеры ищут новые пути

  • олег1975

    олег1975
    1 час назад

    Adolf

    "я обнаружил раненого изюбря,-он истекал кровью и не мог самостоятельно передвигаться. Погрузил его, при помощи друзей в кузов газ-66, и повез в город, к ветеринару. По дороге , изюбрь скончался, но я этого не знал , так как находился за рулём и не мог контролировать состояние животинки." Попробуйте, докажите, что это было не так



    Продолжу только про оружие. Мужик купил на чёрном рынке пистолет с нарезным стволом и без всяких разрешений таскал его с собой. Только плюс к стволу он ещё таскал заявление в полицию что нашёл ствол и просит его оприходовать стражам правопрядка.

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    олег1975

    Adolf

    "я обнаружил раненого изюбря,-он истекал кровью и не мог самостоятельно передвигаться. Погрузил его, при помощи друзей в кузов газ-66, и повез в город, к ветеринару. По дороге , изюбрь скончался, но я этого не знал , так как находился за рулём и не мог контролировать состояние животинки." Попробуйте, докажите, что это было не так



    Продолжу только про оружие. Мужик купил на чёрном рынке пистолет с нарезным стволом и без всяких разрешений таскал его с собой. Только плюс к стволу он ещё таскал заявление в полицию что нашёл ствол и просит его оприходовать стражам правопрядка.



    да да

    Эти байки школьники в курилках друг другу рассказывают уже лет 25

  • олег1975

    олег1975
    44 минуты назад

    Вицли

    олег1975

    Adolf

    "я обнаружил раненого изюбря,-он истекал кровью и не мог самостоятельно передвигаться. Погрузил его, при помощи друзей в кузов газ-66, и повез в город, к ветеринару. По дороге , изюбрь скончался, но я этого не знал , так как находился за рулём и не мог контролировать состояние животинки." Попробуйте, докажите, что это было не так



    Продолжу только про оружие. Мужик купил на чёрном рынке пистолет с нарезным стволом и без всяких разрешений таскал его с собой. Только плюс к стволу он ещё таскал заявление в полицию что нашёл ствол и просит его оприходовать стражам правопрядка.



    да да

    Эти байки школьники в курилках друг другу рассказывают уже лет 25



    Да и они мне очень нравятся! Класс!

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    28 минут назад

    Да я тоже езжу на Камазе каждый день по лесу и собираю труппы животных, а ружье для антуража. То кабанчика найду покончившего жизнь то тигра, то мертвого медведя. Лапы медведя я отвожу в Китай там нужны для пересадки пострадавшему медведю. Мясо кабанчика для голодающих детей из детдома, а трупы красно книжных животных только для исследования - органолептических чувств человека.

  • 5kllqyzckrphnn

    5kllqyzckrphnn
    23 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://tok.pw/sportdom

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